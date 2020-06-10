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Спасатели предупредили о ливнях и шквалистом ветре в Приморье
2020-06-10T06:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия

Спасатели предупредили о ливнях и шквалистом ветре в Приморье

06:54 10.06.2020
2872
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом
Девушка под зонтом
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Девушка под зонтом. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Спасатели распространили экстренное предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра, которые ожидаются 11 и 12 июня в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"В связи с влиянием активных фронтальных разделов в период с 11 по 12 июня ожидаются ливневые дожди, местами сильные с количеством осадков до 45 мм, возможны гроза, шквалистый ветер до 23 м/с. 11 июня на территории центральных и северных районов края прогнозируется дождь в количестве от 15 до 45 мм, 12 июня ночью и в первой половине дня на территории Дальнегорского городского округа и Тернейского муниципального района прогнозируется ветер порывами до 23 м/с", - говорится в сообщении.
Ожидаются увеличение числа ДТП, подмыв опор мостов, подъем уровня воды на малых реках края с подтоплением сельхозугодий и хозяйственных построек в низинах, аварии на ЛЭП и другие нарушения в работе системы ЖКХ.
Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, а также исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты. Владельцев маломерных судов просят не выходить в море.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский крайПроисшествия
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