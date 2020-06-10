Спасатели предупредили о ливнях и шквалистом ветре в Приморье

"В связи с влиянием активных фронтальных разделов в период с 11 по 12 июня ожидаются ливневые дожди, местами сильные с количеством осадков до 45 мм, возможны гроза, шквалистый ветер до 23 м/с. 11 июня на территории центральных и северных районов края прогнозируется дождь в количестве от 15 до 45 мм, 12 июня ночью и в первой половине дня на территории Дальнегорского городского округа и Тернейского муниципального района прогнозируется ветер порывами до 23 м/с", - говорится в сообщении.