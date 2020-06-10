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Война в Сирии
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Сирийским врачам не хватает медоборудования из-за санкций
2020-06-10T05:11
война в сирии
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сирия, в мире

Сирийским врачам не хватает медоборудования из-за санкций

05:11 10.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи" в Сирии
Машины Скорой помощи в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Машины "Скорой помощи" в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 10 июн – РИА Новости. Сирийским врачам не хватает медицинского оборудования из-за введенных против страны санкций, несмотря на то, что число людей, которым требуется помощь, сильно снизилось со времен активных боевых действий, рассказал журналистам главный доктор госпиталя Эль-Рази в Алеппо Майн Дома.
"После 2018 года стало лучше, потому что министерство начало отправлять столько медикаментов, сколько нужно, и оборудование стали обновлять. Но сейчас международные санкции мешают нам в ремонте этого оборудования, ведь все запчасти - импортные. Не хватает аппаратов ИВЛ", - сказал Дома.
Он уточнил, что во время войны пострадавших от обстрелов в городе было очень много, в больницу на скорой ежедневно привозили до 100 раненых. Сейчас привозят не более 8 тысяч в год.
"Всем пострадавшим положены были лекарства. Самое тяжелое время было, когда была блокада - потому что не хватало лекарств и даже обычного физраствора. Но мы смогли продержаться в то время и обеспечили весь город медицинской помощью", - вспоминает Дома.
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Тем не менее сотрудники скорой помощи Алеппо получили новые машины с современным оборудованием. Как рассказал главный доктор станции скорой помощи Алеппо Муххамед Джихад Байэдж, врачи работают по международному стандарту, машина должна прибыть за время от 8 до 12 минут. Чаще всего вызовы связаны с авариями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и отравлениями.
"Это современная машина, здесь есть дефибреллятор, который мы используем, когда сталкиваемся с серьезными сердечными атаками. Есть - аппарат вентиляции легких. Он нужен, когда мы транспортируем человека в госпиталь, и необходимо помогать ему дышать. А также есть у нас автоматическая капельница, если нужно больному постепенно вводить лекарства", - рассказал врач скорой помощи Рами Араб.
В российском Центре примирения враждующих сторон уточнили, что Сирия эффективно борется с коронавирусом, что признают и в ВОЗ. Всего в подконтрольных сирийскому правительству районах выявлен 141 случай заболевания COVID-19, причем 58 из заболевших уже выздоровели. В то же время ограничения, связанные с карантином, пока еще замедляют возвращение сирийских граждан в родные места. Сейчас число вернувшихся беженцев составляет 2 144 395.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияВ мире
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