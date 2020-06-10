В Южной Корее за сутки зафиксировали 50 случаев COVID-19

СЕУЛ, 10 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 50 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 902, выздоровели 10 611, скончались уже 276 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 274 погибших. С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достиг 79 человек, а в последнюю неделю держится в коридоре 30-60 человек.

По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 43 из новых случаев имеют локальное происхождение, семь завезены из-за границы. Географически 12 случаев зафиксированы в Сеуле , 19 - в провинции Кёнгидо , остальные по всей стране.

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 139 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 88 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 68 человек подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 51 человек – в спортзалах.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 22 человека, общее число выздоровевших выросло до 10 611, что составляет 89,2%. Скончались еще два пациента, число жертв составляет 276. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже около 1,05 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1307 случаев завезли из-за границы, из них 86,7% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 556 зараженных.