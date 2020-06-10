Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в Суд в США отказался сделать групповым иск журналистов к полиции Миннесоты за нападение в ходе освещения протестов. Также суд отказался запрещать полиции грубо обращаться с журналистами, говорится в распоряжении судьи Вильгельмины Райт.

Истцами по делу выступает отделение Американского союза гражданских свобод (ACLU) в Миннесоте, журналисты Джаред Гойетт и Крейг Лэссиг, а также профсоюз работников коммуникаций CWA. Они требовали сделать иск классовым, то есть таким, к которому могут присоединиться все журналисты, пострадавшие от рук полиции Миннесоты.

Суд заявил, что для признания иска классовым нет достаточных оснований до рассмотрения улик по делу. Если истцы представят все необходимые улики, то суд может заново рассмотреть этот вопрос.

Суд также отказался выпустить ордер, запрещающий полиции Миннесоты арестовывать журналистов, использовать против них слезоточивый газ и резиновые пули, а также угрожать журналистам. По мнению суда, истцы не доказали, что в отсутствие такого ордера есть непосредственная угроза дальнейших злоупотреблений со стороны полиции.

Ответчиками по делу выступают мэрия Миннеаполиса, шеф полиции Медариа Аррадондо, глава полицейского профсоюза Боб Кролл, глава управления штата по общественной безопасности Джон Харрингтон и полковник полиции штата Мэтью Лангер.

От суда требуют распорядиться, чтобы полиция прекратила нападать на журналистов как в настоящее время, так и в будущем, а также признать, что полиция нарушила первую поправку к Конституции США о свободе слова, четвертую поправку (запрет на незаконные обыски и задержания) и четырнадцатую поправку (запрет на лишение гражданских прав кроме как по приговору суда). От правоохранительных органов требуют также компенсации ущерба.

Главный истец по делу Джаред Гойетт — фотожурналист, который увидел серьезно пострадавшего молодого человека и пытался его прикрыть. В этот момент полиция выстрелила резиновой пулей ему в лицо, он получил тяжелую травму глаза. Это не единичный случай — журналистка-фрилансер ранее лишилась глаза при аналогичных обстоятельствах в Миннеаполисе, а в Чикаго лишился глаза демонстрант.

В случае с Гойеттом полиция не высказывала никаких предупреждений, не призывала разойтись, и это нарушает сложившуюся практику и стандарты, заявляют в ACLU.

Целый ряд журналистов подверглись нападению полиции в Миннесоте. Среди них был и корреспондент РИА Новости, которого полиция держала на мушке и брызнула ему в упор в лицо перцовым спреем после того, как он представился журналистом.

Всего, по данным портала US Press Freedom Tracker, при протестах и беспорядках последних двух недель имели место более 380 инцидентов в отношении свободы слова, в том числе 50 нападений на журналистов со стороны полиции, 89 случаев обстрела резиновыми пулями и более 75 случаев применения слезоточивого газа, а также 56 арестов журналистов.