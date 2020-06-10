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Кардиолог и гид рассказали, как пережить жару
2020-06-10T03:58
израиль
в мире
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израиль, в мире

Кардиолог и гид рассказали, как пережить жару

03:58 10.06.2020
668
© Depositphotos / e.m.mitroshin.gmail.comДевушка пьет из пластиковой бутылки
Девушка пьет из пластиковой бутылки
© Depositphotos / e.m.mitroshin.gmail.com
Девушка пьет из пластиковой бутылки. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн – РИА Новости. Летняя температура в Израиле держится в диапазоне от тридцати до сорока градусов по Цельсию, опыт существования в таком климате позволил израильтянам сформулировать основные правила, позволяющие жить и работать при жаре и низкой влажности, ими с корреспондентом РИА Новости поделились гид Биньямин Владимиров и профессор-кардиолог Давид Лурье.
"Советы стары как эта земля: обязательно головной убор, желательно длинные рукава - вообще, вопреки распространённому мнению, закрытая одежда лучше защищает от перегрева, не зря бедуины носят хлопчатую галабию, закрывающую тело от шеи до пят. Но самое главное - вода. Пить постоянно, полтора-два литра в день. Брать воду с собой- в сумку, в рюкзак и пить, даже когда не очень хочется. На такой жаре, человек может не заметить обезвоживания, теплового удара. А результат - в лучшем случае два дня рвоты, головной боли, чудовищной слабости. В худшем - реанимация", - рассказал РИА Новости Биньямин Владимиров, который много лет проработал экскурсоводом.
Несмотря на простоту правил, по словам специалиста, большинство людей, мало знакомых с проблемой высоких температур и обезвоживания, часто пренебрегают опытом, способным уберечь от тяжелых последствий жары.
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"Обычно я предварял свои экскурсии словами: "Думаю, что сегодня до конца нашего маршрута не дойдут как минимум двое", - и вот тогда туристы начинали беспокоиться и всерьёз относиться к советам профессионала. От туристов из России я постоянно слышу: "Меньше пьёшь - меньше потеешь", или : "Я всегда хожу с непокрытой головой и все всегда было хорошо". И я знаю, чем это заканчивается. Испорченным отпуском, а иногда больничной палатой", - поделился Владимиров.
Экономический кризис и закрытие воздушных границ практически остановили работу туристической отрасли в Израиле. Как и многие представители этого бизнеса, Биньямин Владимиров был вынужден сменить профессию и заняться доставкой продуктов и товаров. Такая работа под открытым небом также требует строгого соблюдения правил, однако медицинскую маску, по мнению Владимирова при изнуряющей жаре на улице носить не стоит.
"Со мной всегда двухлитровая бутылка воды. Я езжу по городу в закрывающей руки и ноги одежде и обязательно с покрытой головой. Другое дело - маски. Сейчас их приходится носить по решению минздрава. Однако на дороге, на открытой местности, без близкого контакта с людьми, я стараюсь её не надевать. Более того, я сейчас специально договариваюсь с клиентами, чтобы они забирали заказы, когда я уже уйду от двери - тогда маску можно не надевать", - сказал Владимиров.
Медицинские маски действительно не нужны на открытом пространстве и создают ненужный дискомфорт при высоких температурах, утверждает профессор кардиологии, заведующий отделением клинического центра Хадасса Эйн Керем Давид Лурье.
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"В принципе, вирусу ещё хуже в жару, чем нам. Он погибает очень быстро под прямыми солнечными лучами. Поэтому на открытом пространстве, когда рядом нет людей, в принципе, нет необходимости надевать маску. Тем более что в жару это удовольствие сомнительное. Может возникнуть раздражение на лице и тому подобное. Только когда скопление народа, например, в очередях, на остановках, - вот тогда есть смысл надевать маску", - сказал кардиолог.
Опасность прямого контакта солнечных лучей с кожей возрастает тем значительнее, чем ближе к экватору страна проживания. Московская жара, по мнению кардиолога, прежде всего угрожает людям с тяжелыми хроническими заболеваниями, но практически безопасна для молодёжи.
"В Москве солнце не такое опасное. Я не думаю, что есть какой-то вред от жары в Москве. Если только речь идёт о больном человеке, у которого, скажем, больное сердце, то жара, духота могут действительно быть дополнительной нагрузкой на сердце и могут повредить человеку, у которого исходно сердце нездорово. Поэтому, говоря о сердечниках, о людях с тяжелыми легочными заболеваниями, когда они попадают в жаркий, душный климат без ветра, без кондиционера, то тогда это действительно дополнительная нагрузка на уже больные органы и это надо иметь в виду. Может быть, даже оставаться в прохладном помещении ", - считает профессор Лурье.
Обязательное употребление большого количества питьевой воды, ношение головных уборов на открытом пространстве входят в свод правил, которым израильтян начинают обучать ещё с детского сада. В каждой точке общепита любому человеку по первому требованию должна быть предоставлена бесплатная питьевая вода. Школьника могут не допустить к занятиям, если у него в рюкзаке не будет необходимого запаса жидкости. Аномальная жара, пережитая страной в двадцатых числах мая нынешнего года, не перевела к росту смертности от сердечных болезней и скачку случаев опасного обезвоживания именно из-за умения израильтян правильно вести себя в подобных условиях, считают специалисты.
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