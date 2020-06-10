МиГ-35 оснастят перспективным оружием

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Практически вся номенклатура вооружений уже испытана на новейшем истребителе Практически вся номенклатура вооружений уже испытана на новейшем истребителе МиГ-35 , но есть перспективные образцы, которые пока не готовы к применению в полетах, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха ) Дмитрий Селиванов.

Как отметил пилот, еще не все оружие прошло апробацию в составе нового комплекса. "Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания", - сказал Селиванов.

По его словам, помимо тестирования оружия, есть много других задач, поэтому процесс не останавливается, и испытания постоянно продолжаются.

"Более того, если обнаруживается какой-то недостаток в ходе испытательного полета, то сейчас не нужно переделывать весь самолет. Чтобы его устранить, достаточно "перепрошить" программу, отвечающую за тот или иной узел или агрегат. Практически все делается в цифре, это очень удобно. Напоминает персональный компьютер, который можно обновить, не трогая при этом железо", - пояснил Селиванов.

Истребитель МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.

Новейшее бортовое оборудование в сочетании с высокоточным вооружением позволяют МиГ-35 решать широкий спектр задач, среди которых: завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, перехват современных средств воздушного нападения, удары высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях, воздушная разведка с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств, а также участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами.

Экипаж самолета - один или два человека, максимальный взлетный вес – 24,5 тысячи килограммов, максимальная внешняя нагрузка – 6,5 тысячи килограммов, максимальная тяга – до 18 тысяч кгс, максимальная скорость – 2,1 тысячи километров в час, практический потолок – 16 тысяч метров, максимальная эксплуатационная перегрузка – 9G, максимальная дальность полета – три тысячи километров.

На девяти точках внешней подвески МиГ-35 может нести широкий спектр вооружений. Это управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальностей, ракеты класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 килограммов. Кроме того, на истребителе установлена встроенная автоматическая 30-мм пушка.

В конце 2019 года генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости сообщал, что создается новый экспортный вариант истребителя МиГ-35 с обновленной кабиной.