Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20200610/1572720162.html
МиГ-35 оснастят перспективным оружием
2020-06-10T04:24
новое оружие россии
россия
миг-35
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565040150_0:242:2155:1454_1200x0_80_0_0_d6f4c8e32ae82d281d782485e56c40b0.jpg
https://ria.ru/20200327/1569223215.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191230/1563021808.html
https://ria.ru/20191230/1563006186.html
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572720162.html?chat_room_id=1572720162
Новости
ru-RU
1636
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565040150_0:242:2155:1454_1200x0_80_0_0_d6f4c8e32ae82d281d782485e56c40b0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565040150_80:0:2019:1454_1200x0_80_0_0_4826c861ccd2737eb09d103dabbba852.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565040150_417:246:1625:1454_1200x0_80_0_0_d740a103549632c2e48c40b15cd9b92a.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, миг-35, безопасность

МиГ-35 оснастят перспективным оружием

03:39 10.06.2020 (обновлено: 04:24 10.06.2020)
1636
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМногофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Практически вся номенклатура вооружений уже испытана на новейшем истребителе МиГ-35, но есть перспективные образцы, которые пока не готовы к применению в полетах, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов.
Как отметил пилот, еще не все оружие прошло апробацию в составе нового комплекса. "Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания", - сказал Селиванов.
По его словам, помимо тестирования оружия, есть много других задач, поэтому процесс не останавливается, и испытания постоянно продолжаются.
"Более того, если обнаруживается какой-то недостаток в ходе испытательного полета, то сейчас не нужно переделывать весь самолет. Чтобы его устранить, достаточно "перепрошить" программу, отвечающую за тот или иной узел или агрегат. Практически все делается в цифре, это очень удобно. Напоминает персональный компьютер, который можно обновить, не трогая при этом железо", - пояснил Селиванов.
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
27 марта, 11:01
NI восхитился российским истребителем МиГ-35
Истребитель МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.
Новейшее бортовое оборудование в сочетании с высокоточным вооружением позволяют МиГ-35 решать широкий спектр задач, среди которых: завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, перехват современных средств воздушного нападения, удары высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях, воздушная разведка с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств, а также участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами.
Экипаж самолета - один или два человека, максимальный взлетный вес – 24,5 тысячи килограммов, максимальная внешняя нагрузка – 6,5 тысячи килограммов, максимальная тяга – до 18 тысяч кгс, максимальная скорость – 2,1 тысячи километров в час, практический потолок – 16 тысяч метров, максимальная эксплуатационная перегрузка – 9G, максимальная дальность полета – три тысячи километров.
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
30 декабря 2019, 15:14Сказано в эфире
Военный летчик оценил экспортный вариант истребителя МиГ-35Истребитель МиГ-35 в экспортном варианте получит новую кабину, рассказали в ОАК. В эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов рассказал о возможностях экспортной версии самолета.
На девяти точках внешней подвески МиГ-35 может нести широкий спектр вооружений. Это управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальностей, ракеты класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 килограммов. Кроме того, на истребителе установлена встроенная автоматическая 30-мм пушка.
В конце 2019 года генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости сообщал, что создается новый экспортный вариант истребителя МиГ-35 с обновленной кабиной.
Экспортная версия МиГ-35 отличается от обычной измененной геометрией планера и обновленной системой бортового радиолокационного оборудования. Комплектация предусматривает оснащение радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), способным захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно.
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
30 декабря 2019, 10:05
Истребитель МиГ-35 получит новую кабину
6400212
Обсудить 0
Новое оружие РоссииРоссияМиГ-35Безопасность
Рекомендуем
Допрос актера Михаила Ефремова
Опубликовано видео опроса Ефремова
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил об угрозе скорого распада Украины
Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Женщина с плакатом в Киеве
МВФ предупредил Украину о больших экономических рисках
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским "Буком"
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
Бухарест, Румыния
Румыния может признать Россию враждебным государством
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
Алюминий
Российские ученые сожгли алюминий в воде
Полиция
В Петербурге сотрудница СИЗО в рукопашном бою обезвредила преступника
Гиперзвуковая крылатая ракета
В США гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет, пишут СМИ
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
При подрыве автомобиля ВСУ в Донбассе пострадали десять военных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:12Пропавшую в Таиланде журналистку нашли мертвой в джунглях
05:11Сирийским врачам не хватает медоборудования из-за санкций
05:08Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
05:08Минобороны рассказало об отборе военных для испытания вакцины от COVID-19
05:04Добровольцев изолировали для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19
05:02Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
04:59В Южной Корее за сутки зафиксировали 50 случаев COVID-19
04:52Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
Лента новостейМолния