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Российские ученые сожгли алюминий в воде
2020-06-10T03:27
риа наука
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россия, российская академия наук

Российские ученые сожгли алюминий в воде

03:27 10.06.2020
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© Фото : Pixabay / homwАлюминий
Алюминий
© Фото : Pixabay / homw
Алюминий. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Ученые Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН открыли способ сжигания алюминия в воде без дополнительных химических добавок для получения водорода и тепловой энергии. Открытие можно использовать для создания энергоустановок, работающих на реакции горения металла, более эффективных, чем традиционные бензиновые и дизельные двигатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Energy Research.
"Современный транспорт сделан из металла, и потребляет углеводороды в качестве топлива. Экологически чистый транспорт может быть устроен абсолютно наоборот: углеводороды будут использоваться в качестве конструкционного материала, а в качестве топлива будут использоваться металлы", - приводятся в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости, слова руководителя проекта, заведующего лабораторией энергоаккумулирующих веществ ОИВТ РАН Михаила Власкина.
Специалисты его лаборатории провели исследование с алюминиевыми гранулами размером около одного сантиметра при температурах от 250 до 400 градусов Цельсия и обнаружили, что в таких условиях алюминий горит в воде со скоростью порядка 1 сантиметра в час.
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Плотность энергии алюминия почти в два раза выше, чем у бензина, но сжиганию металла и его использованию в качестве топлива мешает пленка оксида на поверхности. Для того чтобы окислить (сжечь) алюминий в воде, ранее использовались различные химические добавки либо к воде, либо к алюминию, либо алюминий использовался в виде мельчайшего порошка. Однако такие способы усложняли и делали более дорогостоящим процесс окисления алюминия, говорится в сообщении.
Российские ученые нашли способ, как обойти это ограничение: сжигать металл в парах воды в замкнутом пространстве. В этом случае для сжигания можно использовать даже воду из крана. В результате горения образуется газообразный высокочистый водород, твердый оксид алюминия, и выделяется тепловая энергия.
Это достижение, по мнению авторов исследования, открывает перспективу создания экологически чистых энергоустановок, использующих металлы в качестве топлива. Такие энергоустановки могут использоваться, например, в транспорте – вместо энергоустановок на обычном бензине или дизеле.
"Если металл получен за счет дешевой и экологически чистой электроэнергии атомных электростанций, гидроэлектростанций или возобновляемых источников энергии, то и весь цикл использования металла в качестве топлива является "зеленым" и конкурентным с традиционными видами топлива", - отмечается в сообщении ОИВТ.
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РИА НаукаРоссияРоссийская академия наук
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