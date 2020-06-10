Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572719870.html
Эксперты рассказали об использовании просроченных карт на самоизоляции
2020-06-10T03:15
россия
мультикарта
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155647/12/1556471273_0:0:3000:1688_1200x0_80_0_0_71bd536caf5372c118f07d50fd9b69e7.jpg
https://ria.ru/20200610/1572719356.html
https://ria.ru/20200608/1572627367.html
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572719870.html?chat_room_id=1572719870
Новости
ru-RU
223
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155647/12/1556471273_0:0:3000:1688_1200x0_80_0_0_71bd536caf5372c118f07d50fd9b69e7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155647/12/1556471273_582:0:2955:1780_1200x0_80_0_0_0571e5bdbe3bac56e0cfc326ed60fdf8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155647/12/1556471273_879:0:2659:1780_1200x0_80_0_0_95e4ec6dcb3e10e80cdfd06130cf8d1a.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мультикарта, экономика

Эксперты рассказали об использовании просроченных карт на самоизоляции

03:15 10.06.2020
223
© РИА Новости / Алексей ФилипповБанковские карты
Банковские карты
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россияне за период самоизоляции провели более 440 тысяч операций по просроченным картам, при этом их использование в начале июня приближается к майским значениям, свидетельствуют результаты исследования процессинговой компании "МультиКарта", которые есть в распоряжении РИА Новости.
Банк России на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса рекомендовал кредитным организациям продолжить обслуживание клиентов с просроченными банковскими картами и паспортами с истекшим сроком действия.
"Согласно проведенному исследованию процессинговой компании "МультиКарта" в период самоизоляции проведено более 444 тысяч операций картами с истекшим сроком действия", - отметил гендиректор "МультиКарты" Кирилл Свириденко.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
02:18
Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
Общий объем операций по картам со сроком, истекшим в конце марта, апреля и мая, составил 2 миллиарда рублей. Так, размер операций по картам, срок действия которых истек в мае, составил 480 миллионов рублей, в апреле - 850 миллионов рублей, в марте - 685 миллионов рублей, указывается в исследовании.
При этом количество просроченных карт на 1 июня составило 37,6 тысячи, количество операций по ним уже достигло 144,2 тысячи, в мае - 33,5 тысяч, операций по ним - 195,2 тысячи. В апреле таких карт было 22,2 тысячи, операций – 104,6 тысячи. В выборке участвовали порядка 93 тысяч карт в 16 российских банках, являющихся клиентами "МультиКарты".
"МультиКарта" — российская компания, "дочка" "Почта банка", которая оказывает услуги банковского процессинга и сервиса. "Мультикарта" является партнером международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Union Pay, JCB и НСПК "Мир", ее клиентами стали более 40 российских и зарубежных банков.
Банковские карты
8 июня, 13:49Распространение нового коронавируса
Крупные банки не видят большого спроса на продление карт из-за COVID-19
100000
Обсудить 0
РоссияМультикартаЭкономика
Рекомендуем
Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Допрос актера Михаила Ефремова
Опубликовано видео опроса Ефремова
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским "Буком"
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
Полиция
В Петербурге сотрудница СИЗО в рукопашном бою обезвредила преступника
Женщина с плакатом в Киеве
МВФ предупредил Украину о больших экономических рисках
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
МиГ-35 оснастят перспективным оружием
Камера, на которую снимали дно Марианской впадины
Раскрыты характеристики камеры, снявшей дно Марианской впадины
Доставка актера Михаила Ефремова в Таганский районный суд для избрания меры пресечения
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, чем шокирован больше всего
Бухарест, Румыния
Румыния может признать Россию враждебным государством
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
Контейнер с клубникой
Врач рассказала, какая клубника опасна для здоровья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:12Пропавшую в Таиланде журналистку нашли мертвой в джунглях
05:11Сирийским врачам не хватает медоборудования из-за санкций
05:08Эксперт назвал четыре способа сэкономить при эксплуатации автомобиля
05:08Минобороны рассказало об отборе военных для испытания вакцины от COVID-19
05:04Добровольцев изолировали для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19
05:02Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
04:59В Южной Корее за сутки зафиксировали 50 случаев COVID-19
04:52Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
Лента новостейМолния