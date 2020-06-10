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Убитого полицейскими Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
2020-06-10T04:45
джордж флойд
сша
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джордж флойд, сша, в мире

Убитого полицейскими Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне

03:09 10.06.2020 (обновлено: 04:45 10.06.2020)
424
© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool Скорбящие в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом
Скорбящие в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом
© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
ХЬЮСТОН, 10 июн - РИА Новости. Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне рядом с местом, где покоится его мать, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни скорбящих - лишь члены семьи и приглашенные гости - присутствовали на церемонии захоронения, которая проходила без камер.
Когда белая повозка, запряженная двумя белыми лошадьми, за которой следовала колонна автомобилей, доставила гроб с телом Флойда к кладбищу, толпа людей начала скандировать: "Джордж Флойд", "Я не могу дышать" и "Уберите колени от моей шеи".
"Мы будем дышать", - выкрикнул новый слоган один из присутствующих "Мы – дыхание, мы – жизнь…Я вижу в вас величие", - обратился он к толпе.
Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
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Процессию сопровождала полиция, несколько офицеров выбросили вверх кулак в знак солидарности. Сотрудники полиции весь день дружелюбно взаимодействовали с толпой, раздавали бутылки воды и оказывали помощь тем, кто терял сознание.
Одна из присутствующих, молодая афроамериканка сказала, что движение, которое зародилось после смерти Флойда, имеет серьезные шансы на успех, однако "сейчас нельзя останавливаться".
"Кто для меня Флойд? Тот, кто точно не заслуживал такой смерти. Он великолепный человек и он, несомненно, все изменил", - отметила она.
С конца мая во многих крупных городах США прошли протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
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