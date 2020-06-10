СМИ: республиканцы в США призвали не сокращать численность войск в ФРГ

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 20 членов Палаты представителей США от Республиканской партии направили Белому дому письмо с призывом не сокращать численность войск в Германии, поскольку это укрепит позиции России, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на текст письма.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп планирует вывести 9,5 тысячи из почти 35 тысяч американских служащих из Германии. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайбер заявил, что Берлин не получал официальной информации от Вашингтона и потому пока не комментирует данные СМИ.
"Мы считаем, что такие шаги могут значительно навредить национальной безопасности, а также укрепить позиции России в ущерб нам. Мы призываем отвергнуть подобные предложения", - приводит издание текст письма.
В письме 22 конгрессмена заявили, что союзники США по НАТО должны вносить больший вклад, однако размещение американских войск в Германии после Второй мировой войны помогло предотвратить конфликт во времена, когда "угроза со стороны России не уменьшилась", говорится в письме.