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Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию через Huawei
2020-06-10T00:07
майк помпео
huawei technologies
китай
сша
в мире
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майк помпео, huawei technologies, китай, сша, в мире

Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию через Huawei

00:07 10.06.2020
457
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник обвинил власти КНР в оказании давления на Великобританию через компанию Huawei и банк HSBC.
"Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами выступают против тактики Китайской коммунистической партии по принуждению и запугиванию. В последнем случае Пекин, как сообщается, пригрозил наказать британский банк HSBC и нарушить обязательства по строительству атомных электростанций в Соединенном Королевстве, если Лондон не разрешит Huawei построить свою сеть 5G", - говорится в заявлении Помпео.
Он отметил, что Huawei, базирующаяся в Шэньчжэне, является "продолжением государственной разведки Коммунистической партии Китая".
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Госсекретарь напомнил, что на прошлой неделе генеральный директор Азиатско-Тихоокеанского банка HSBC Питер Вонг, член Китайской Народной политической консультативной конференции, подписал петицию в поддержку "катастрофического решения Пекина уничтожить автономию Гонконга и нарушить обязательства, взятые в зарегистрированном ООН договоре". "Эта демонстрация верности, по-видимому, принесла HSBC мало уважения в Пекине, который продолжает использовать бизнес банка в Китае в качестве политического рычага против Лондона", - считает Помпео.
По его словам, Австралия, Дания и "другие свободные страны" тоже недавно столкнулись с давлением со стороны КПК.
"Агрессивное поведение Пекина показывает, почему страны должны избегать чрезмерной экономической зависимости от Китая и защищать свою критическую инфраструктуру от влияния КПК", - резюмировал госсекретарь.
Он также заверил, что США готовы помочь Великобритании по любым вопросам, начиная от строительства "безопасных и надежных атомных электростанций до разработки надежных решений 5G, которые защищают частную жизнь своих граждан".
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