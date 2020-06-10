Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию через Huawei

"Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами выступают против тактики Китайской коммунистической партии по принуждению и запугиванию. В последнем случае Пекин, как сообщается, пригрозил наказать британский банк HSBC и нарушить обязательства по строительству атомных электростанций в Соединенном Королевстве, если Лондон не разрешит Huawei построить свою сеть 5G", - говорится в заявлении Помпео.