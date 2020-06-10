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https://ria.ru/20200610/1572714691.html
Объявлены итоги волонтерского проекта "Открой историю Большого"
2020-06-10T09:58
культура
театр
новости культуры
большой театр
майя плисецкая
галина уланова
федор шаляпин
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театр, новости культуры, большой театр, майя плисецкая, галина уланова, федор шаляпин

Объявлены итоги волонтерского проекта "Открой историю Большого"

09:58 10.06.2020
1327
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Большой театр, компании ABBYY и КАМИС реализовали масштабный волонтерский проект "Открой историю Большого", сообщает пресс-служба ABBYY.
В результате в электронной базе музея театра удалось собрать данные о более чем 28 тысячах опер, 18 тысячах балетов и пяти тысячах концертов.
Сотрудники музея проанализируют этот массив данных и опубликуют на сайте электронного архива театра.
Искусственный интеллект ABBYY и более 7800 волонтеров помогли оцифровать, извлечь и систематизировать информацию с 48 тысяч афиш, из 120 тысяч программок и 100 тысяч фотографий, хранящихся в коллекции музея Большого театра.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкМарис Лиепа в сцене из балета "Видение розы". Архив
Марис Лиепа в сцене из балета Видение розы. Архив
© РИА Новости / Александр Макаров
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Марис Лиепа в сцене из балета "Видение розы". Архив
Сначала все исторические документы были отсканированы и распознаны программой ABBYY FineReader. Затем интеллектуальные технологии ABBYY извлекли из документов данные: названия спектаклей, имена артистов, дирижеров и прочие.
К делу подключились волонтеры из более чем 60 стран мира: США, Австралии, Бразилии, Индии, Китая, многих стран Европы и из России. Они тщательно проверили и дополнили информацию на каждом этапе проекта, чтобы исключить возможные ошибки и максимально приблизить электронные версии документов к оригиналу.
Также волонтерам был полностью отдан третий этап проекта – рубрикация исторических фотографий. Участники внесли в электронную базу рукописные тексты, написанные на оборотах изображений. Благодаря их усилиям в широком доступе появятся фотографии самых ярких моментов выступлений Майи Плисецкой, Галины Улановой, Федора Шаляпина и еще более пяти тысяч артистов театра.
© Фото : предоставлено Большим театромГалина Уланова. 1958. Красный цветок
Галина Уланова. 1958. Красный цветок
© Фото : предоставлено Большим театром
Галина Уланова. 1958. Красный цветок
В заключительной части проекта специалисты ABBYY систематизировали данные в соответствии с требованиями сотрудников музея: настроили автоматический перевод текстов с дореволюционной орфографией на современный русский язык, заполнили пропущенные поля, исправили опечатки, привели цифры и тексты к единому формату.
"Проделана огромная работа, которую едва ли удалось бы осуществить в столь сжатый срок без новейших технологических разработок и без человеческого фактора – без любви к Большому театру тысяч волонтеров из самых разных стран. Они потратили три года на то, чтобы осуществить уникальный проект по оцифровке архивов Большого театра", – отмечает Владимир Урин, генеральный директор Большого театра.
В ходе проекта "Открой историю Большого" волонтеры помогли собрать интересную статистику об истории главной сцены России. Так, в XIX веке около 450 раз ставили оперу "Жизнь за царя". В ХХ веке почти 60 лет одной из наиболее популярных постановок театра оставалась опера "Евгений Онегин". Майя Плисецкая исполняла роли Одетты и Одиллии в балете "Лебединое озеро" 175 раз, а знаменитый лирический тенор Леонид Собинов пел арию Ленского не менее 86 раз.
© РИА Новости / Соловьев / Перейти в фотобанкМайя Плисецкая - народная артистка СССР после окончания спектакля "Конек-Горбунок"
Майя Плисецкая - народная артистка СССР после окончания спектакля Конек-Горбунок
© РИА Новости / Соловьев
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Майя Плисецкая - народная артистка СССР после окончания спектакля "Конек-Горбунок"
"ABBYY создает технологии искусственного интеллекта, которые помогают превращать разрозненные данные в полезную информацию. Мы особенно ценим проекты, в которых компания не только решает повседневные задачи людей, но и помогает расширять кругозор, сохранять культуру и историю страны", – комментирует Дмитрий Шушкин, генеральный директор ABBYY Россия.
Информационные партнеры проекта "Открой историю Большого": МИА "Россия Сегодня", телеканал Россия 24, радио "Маяк".
Репетиция артистов балета
29 марта, 08:00Культура
Большой на паузе. Уникальные кадры: главный театр России на карантине
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КультураТеатрНовости культурыБольшой театрМайя ПлисецкаяГалина УлановаФедор Шаляпин
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