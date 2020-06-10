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"Целые поколения могут исчезнуть": неизвестные последствия ЧС в Норильске
2020-06-10T17:40
разлив дизельного топлива в норильске
арктика
происшествия
норильск
топливо
авария
общество
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Я думаю что затраты которые выделяет Потанин крошечные . Дождутся снега и он все грехи прикроет . А там Новый год , новые катастрофы . И все забыли , ему ещё и награду вручат «как ликвидатору» . Жуткая вещь произошла . Удалить грунт это пол беды . Он на этом месте будет восстанавливаться столетиями . В месте с грунтом удаляют и флору и фауну , а это уже вселенская катастрофа . Реки и озёра погублены . Топливные пятна будут появляется ещё десятилетиями . А нарушения природа от движения людей и техники также будет восстанавливаться столетиями , об этом не кто не говорит . Потанин преступник , как и его компания с её советом акционеров . Тихие убийцы , преступники . В их маями , ницах , и других местах обитания такого нет . Там чисто и хорошо . Их катера и яхты плавают там где чисто и природа прекрасна , при этом эти выродки восхищаются этими местами . А там где они зарабатывают деньги можно всё уродовать . Не кто из них не был там где произошла эта катастрофа да наверно не когда и не побывает . Мой гнев просто зашкаливает . Хочется смерти , мучительной смерти для этих существ . Последняя надежда что АД существует , и что в нём они будут !!!!!!!
66
Почему Потанин не сидит в тюрьме? Вкладывать деньги надо в основные фонды производства, а не выводить капиталы в офшоры. Это только начало! Показали рузервуары с топливом. Там всё прогнило.
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разлив дизельного топлива в норильске, арктика, происшествия, норильск, топливо, авария, общество

"Целые поколения могут исчезнуть": неизвестные последствия ЧС в Норильске

08:00 10.06.2020 (обновлено: 17:40 10.06.2020)
18348
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Чрезвычайная ситуация с разливом дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске угрожает местной фауне. Биологи утверждают: масштаб аварии слишком велик, окружающей среде нанесен непоправимый урон. Животных и птиц в зоне ЧС ждет массовое отравление. Какие еще могут быть последствия — в материале РИА Новости.

Разлив федерального масштаба

В реки Амбарная и Далдыкан попало больше 21 тысячи кубометров топлива, площадь загрязнения — 180 тысяч квадратных метров. Экстренные службы сейчас ликвидируют последствия: устанавливают боновые заграждения, обрабатывают сорбентом грунт. Важно не допустить, чтобы ядовитое пятно распространилось по водным артериям Севера.
Пострадали не только эти реки: нефтепродукты достигли озера Пясино. "Пятен на поверхности не видно, но это не значит, что поток удалось сдержать. Токсичные вещества растворились и опустились на дно, а потом по реке Пясина пошли дальше, в Карское море", — объясняет кандидат биологических наук из Норильска, директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики Зоя Янченко.
© Фото : ТранснефтьЛиквидация разлива топлива в Норильске
Ликвидация разлива топлива в Норильске
© Фото : Транснефть
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Ситуацию осложняет то, что Пясина — река очень быстрая, с высоким уровнем воды. Биолог Виталий Латка отмечает: дизтопливо движется по всей глубине, полностью отфильтровать его невозможно. "Вредные соединения осядут на прибрежных территориях, в озерах и болотах, что погубит все живое. Реки в тундре — кровеносная система. Если по артериям течет яд, это отравит все органы".
Первыми приняли на себя удар обитатели водных экосистем. В пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) объясняют: самые уязвимые — молодь. "Взрослые особи теоретически могут покинуть зараженную зону. В реке Пясина водится около 40 видов рыбы: лососевые, сиговые, сибирский осетр и хариус. Углеводородная пленка, образовавшаяся на поверхности, угрожает кислородным голоданием, опасным для жизни, — комментируют в ВНИРО. — Планктон и бентос погибнут, кормовая база обеднеет. О сроках восстановления говорить рано, с такой масштабной катастрофой мы еще не сталкивались. Целые поколения рыб могут просто исчезнуть".
© Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкНорильская ТЭЦ-3, где произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную
Норильская ТЭЦ-3, где произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную
© Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Норильская ТЭЦ-3, где произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную

"Все особи погибнут"

Загрязнение рек и берегов — далеко не все последствия аварии. "Нефтепродукты — вещества летучие, испаряясь, через дыхательные пути они попадают в организм и отравляют его. Токсичные соединения достигают отдаленных районов, из атмосферы проникают в почву и грунтовые воды, оседают на растениях, — объясняет эколог и председатель правления АНО "Равноправие" Наталья Соколова. — ЧП произошло в Арктической зоне, кормовая база здесь скудная. Животные не могут просто взять и массово мигрировать в безопасное место, так что в пищевой цепочке пострадает каждый". На территории, которая рискует подвергнуться заражению, зарегистрированы сотни видов растений, в том числе занесенные в Красную книгу, добавляет эколог.
Из наземных млекопитающих в опасности песцы, арктические зайцы, лемминги, полярные волки, белые медведи, грызуны, северные олени. Под угрозой и птицы — утки, гуси, лебеди, кулики. "Все особи на расстоянии нескольких десятков километров от реки погибнут, больше всего пострадают рыбоядные. Птицы даже вдали от аварии станут слабыми, уязвимыми, будут подвержены болезням", — предупреждает Владимир Латка.
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Особое беспокойство у исследователей вызывает таймырская популяция дикого северного оленя, ранее одна из самых многочисленных. "Теперь их все меньше, в том числе из-за браконьерства. И вот еще один удар по этим животным, — говорит Латка. — Они постоянно мигрируют, преодолевают водные переправы. Загрязненная зона — риск для их жизни: северные олени любят лишайник, а он, как губка, впитывает химикаты. Животные отравятся, начнут болеть и умирать".
Пострадают и люди, особенно представители малочисленных коренных народов. "Для многих главный источник пищи — рыба, а ловить ее в зараженных водоемах опасно", — поясняет биолог.
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Город в смоге

Водные и наземные экосистемы вокруг Норильска находились в плачевном состоянии и до аварии. "Выбросы происходят регулярно, — говорит Зоя Янченко. — Качество воды в озере Пясино оставляет желать лучшего, там постоянно находят тяжелые металлы. Конечно, в местах сброса стоят очистные сооружения, но они не сильно помогают. Предприятия комбината работают бесперебойно, из-за этого над городом висит смог — местные называют его "голубой воздух". Многие годы ученых тревожат аномалии развития рыб, патологические изменения их репродуктивной системы, сокращение популяции фауны. Ситуация и без того непростая, а тут еще и крупная авария".
Компания "Норникель" заявила, что последствия разлива устранит за свой счет: "Не уйдет ни одного рубля из бюджетных средств". Зоя Янченко считает, что этого недостаточно. "Необходимо организовать научные экспедиции, регулярно мониторить окружающую среду. Посмотрим на состояние флоры и фауны лет через пять-десять. Арктические экосистемы восстанавливаются медленно, поэтому нужно рекультивировать территорию вокруг водоемов, занести грунт и высадить местные растения. Нет гарантии, что все сразу приживется, наверняка придется что-то подсаживать, в общем, предстоит много работы. Но животные не должны лишиться кормовой базы".
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета России проводит следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
Сотрудник Следственного комитета РФ проводит следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
© РИА Новости / СК РФ
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Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
По мнению Натальи Соколовой, стоит позаботиться о дополнительных запасах корма на не пострадавших территориях и принять меры по отпугиванию диких зверей и птиц, чтобы обезопасить их от токсичных выбросов.
Соколова уточняет: оценить реальный ущерб очень сложно. Специалисты в районе разлива отслеживают, насколько превышена ПДК — предельно допустимая концентрация вредных примесей. Но это касается только человека. "Мы не знаем, какую нагрузку способны выдержать другие компоненты экосистемы, так что делать прогнозы нет смысла".
Биолог Латка добавляет: "В каждом квадратном сантиметре дна — сотни живых организмов, в кубическом сантиметре воды — несколько тысяч. А сколько пострадало рыб, птиц, грызунов, других млекопитающих…"
Ученые не сомневаются: восстановление затянется на десятилетия.
18747214651
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАрктикаПроисшествияНорильскТопливоАварияОбщество
Популярные комментарии
Я думаю что затраты которые выделяет Потанин крошечные . Дождутся снега и он все грехи прикроет . А там Новый год , новые катастрофы . И все забыли , ему ещё и награду вручат «как ликвидатору» . Жуткая вещь произошла . Удалить грунт это пол беды . Он на этом месте будет восстанавливаться столетиями . В месте с грунтом удаляют и флору и фауну , а это уже вселенская катастрофа . Реки и озёра погублены . Топливные пятна будут появляется ещё десятилетиями . А нарушения природа от движения людей и техники также будет восстанавливаться столетиями , об этом не кто не говорит . Потанин преступник , как и его компания с её советом акционеров . Тихие убийцы , преступники . В их маями , ницах , и других местах обитания такого нет . Там чисто и хорошо . Их катера и яхты плавают там где чисто и природа прекрасна , при этом эти выродки восхищаются этими местами . А там где они зарабатывают деньги можно всё уродовать . Не кто из них не был там где произошла эта катастрофа да наверно не когда и не побывает . Мой гнев просто зашкаливает . Хочется смерти , мучительной смерти для этих существ . Последняя надежда что АД существует , и что в нём они будут !!!!!!!
10 июня, 09:23
МФМаксим Филиппов
5711205
Почему Потанин не сидит в тюрьме? Вкладывать деньги надо в основные фонды производства, а не выводить капиталы в офшоры. Это только начало! Показали рузервуары с топливом. Там всё прогнило.
10 июня, 09:12
Агафон Батечко
5400100
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