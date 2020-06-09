МГУ стал лучшим из российских вузов в мировом рейтинге QS

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова признали лучшим из российских вузов в рейтинге QS World University Rankings, рассказали РИА Новости организаторы исследования.

Всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings, составленный глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds, включает тысячу лучших университетов мира. QS использует шесть показателей для составления рейтинга — академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение студентов и преподавателей, доля международных сотрудников и доля иностранных студентов.

Первая десятка российских вузов

МГУ в этом году достиг своего лучшего результата за всю историю рейтингов QS, которые ведутся c 2004 года. Он занял 74-е место, поднявшись с 84-го и укрепив свои позиции в рейтинге четвертый год подряд.

Всего в рейтинг вошли 28 российских вузов, 17 из которых улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом. Вторым среди них стал Санкт-Петербургский государственный университет, занявший 225-е место в мире, третьим — Новосибирский государственный университет, расположившийся на 228-м месте, четвертым — Томский государственный университет (250-е место), пятым — Московский физико-технический институт (281-е место).

Рост академической репутации МГУ и РУДН

МГУ поднялся в рейтинге благодаря растущей репутации в мировом академическом сообществе. Сейчас он находится на 71-м месте в мире по показателю рейтинга QS "Академическая репутация", который учитывает отзывы 102 тысяч представителей академического сообщества по всему миру. В прошлом году он занял 77-е место в мире по этому показателю.

РУДН показал значительный рост по показателю "Академическая репутация", в котором он поднялся на 138 позиций, и "Репутация среди работодателей", здесь рост произошел на 112 мест по сравнению с прошлым годом.

"Меньше, чем (за) пять лет РУДН практически в два раза улучшил результаты в рейтинге QS, поднявшись на 324 позиции. Таких успехов по скорости продвижения добились лишь несколько вузов во всем мире... Сейчас коллектив работает над новой программой развития на следующие пять лет. В ней особый акцент будет сделан на продвижение академической репутации, на развитие потенциала РУДН как в экспорте российского образования, так и в продвижении научных достижений", — прокомментировал результаты президент РУДН Владимир Филиппов

Кроме того, на 50 пунктов выросла академическая репутация ВШЭ . Всего за пять лет вуз повысил свои показатели в этом рейтинге на более чем на 300 позиций.

"Вышке в формировании академической репутации помог Проект 5-100. Здесь работает "футбольный эффект": важно быть сильным, но важно играть в очень сильной команде. В этом смысле коллективная репутация вузов Проекта 5-100 помогает и Вышке, и другим вузам. Наш университет в формировании такой репутации — и коллективной, и личной — вносит свой вклад, инвестируя в прорывные проекты и участвуя в формировании глобальной академической повестки", — отметила проректор вуза Мария Юдкевич.

По ее словам, академическая репутация является важной характеристикой включенности университета в глобальную повестку. Высокая репутация университета означает, что ведущие эксперты знают университет и считают его значимым явлением на академическом рынке. Юдкевич отметила, что на формирование репутации влияют большие проекты, флагманские идеи, коллаборации, с которыми выступает и в которых проявляет себя университет. Поэтому, несмотря на то, что вузу с солидной историей быть узнаваемым проще, молодые амбициозные и динамичные университеты вполне конкурентоспособны.

По мнению ректора МИФИ Михаила Стриханова, российские вузы становятся все более заметными на глобальном научно-образовательном рынке, о чем свидетельствует опубликованный рейтинг QS.

"До начала реализации проекта 5-100 НИЯУ МИФИ вообще не входил в рейтинг QS, а сейчас занял 314-е место. Динамика позиций университета в рейтинге показывает, что проведенная …трансформация в научно-исследовательской и международной деятельности, структуре управления дает свои положительные результаты. Сегодня в НИЯУ МИФИ учится примерно четверть иностранных студентов, работают 18% иностранных научно-педагогических работников", - рассказал Стриханов.

Мировой топ-10

Лучшим университетом мира уже девятый год подряд признали Массачусетский технологический институт (MIT). В тройке лидеров остаются американские вузы: за Массачусетским технологическим институтом следуют Стэнфордский и Гарвардский университеты. Четвертым стал Калифорнийский технологический институт . Еще один из американских вузов, вошедших в топ-10 - Чикагский университет, ставший девятым.

Лучшим высшим учебным заведением в Великобритании и в Европе является Оксфордский университет , который опустился с четвертого на пятое место. Университет Кембриджа остался на седьмом месте. В топ-10 вошли еще два британских вуза - Имперский колледж Лондона (восьмое место) и UCL - Университетский колледж Лондона (десятое место).

Лучшим университетом континентальной Европы является Швейцарская высшая техническая школа Цюриха , которая стала шестой - это ее самый высокий рейтинг за всю историю.