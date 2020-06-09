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Рестораны, кафе и музеи в Крыму планируют открыть 15 июня
2020-06-09T23:01
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Рестораны, кафе и музеи в Крыму планируют открыть 15 июня

23:01 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка в кафе в Алуште в Крыму
Девушка в кафе в Алуште в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Ограничения в работе музеев и предприятий общепита снимаются в Крыму с 15 июня, следует из указа главы региона Сергея Аксенова.
Работа общепита в Крыму из-за пандемии была разрешена ранее только в режиме выносной торговли, а с начала лета - только на летних площадках. Музеи Крыма закрыты для посетителей.
В указе от 31 мая глава региона приостанавливал деятельность "ресторанов, баров, кафе быстрого обслуживания, кафетериев, предприятий общественного питания, столовых и буфетов за исключением осуществления указанной деятельности на вынос, доставки заказов… а также на летних площадках". Тем же указом была приостановлена "деятельность музеев".
В указе от 9 июня, вступающим в силу с 15 июня, которым внесены изменения в указ "О введении режима повышенной готовности на территории республики Крым", эти пункты исключены.
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До 1 июля, согласно тексту указа, закрытыми останутся пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы (за исключением приема командировочных и жителей региона с 15 июня), детские лагеря, кинотеатры, бассейны, аквапарки, сауны и спа-комплексы.
Режим самоизоляции в Крыму, введенный из-за пандемии коронавируса, и обязательная обсервация для приезжающих в республику из других регионов России граждан отменяются с 15 июня, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Отдых для туристов из других регионов России в Крыму открывается с 1 июля, бронирование начинается с 9 июня. При этом режим ношения масок и социальное дистанцирование в Крыму сохраняются до особого распоряжения.
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С 15 июня, согласно решению властей региона, в Крыму откроются спортивные и тренажерные залы при сохранении дистанционного режима, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня, предприятия и транспорт – с 18 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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