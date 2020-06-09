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Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции
2020-06-09T20:41
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коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире

Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции

20:41 09.06.2020
1390
© РИА Новости / Федор СмирновВ Турции после двухмесячного перерыва открылись рестораны и кафе
В Турции после двухмесячного перерыва открылись рестораны и кафе
© РИА Новости / Федор Смирнов
АНКАРА, 9 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о новом смягчении с 10 июня ограничительных мер, введенных в стране из-за эпидемии коронавируса.
Карантинные ограничения в Турции были серьезно ослаблены с 1 июня, власти сняли запрет на междугородние поездки, открылись рестораны, бассейны, пляжи, парки, спортзалы, детские сады.
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"Рестораны и кафе теперь смогут (работать - ред.) до полуночи (ранее до 22.00). Граждане старше 65 лет смогут выходить из домов с 10 до 20 часов. Дети до 18 лет смогут выходить каждый день под присмотром взрослых. Театры и свадебные салоны открываются с 1 июля", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Как заявил накануне глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, за последние сутки в стране было выявлено 989 новых случаев коронавируса, всего заразившихся - 171 121. Умерли 19 пациентов, всего умерших – 4711.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - ТуризмТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАнкараВ мире
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