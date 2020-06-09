МИД: Россия никогда не примет аргумент США о смене власти в Венесуэле

"Проблема в том, что США в своей политике в отношении Венесуэлы ставит главным приоритетом требование о смене законного правительства, возглавляемого президентом Николасом Мадуро. Мы не можем по принципиальным причинам принять такой подход, потому что это продолжение политики смены режимов, которую мы наблюдаем со стороны американцев в последние десятилетия", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.