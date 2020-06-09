https://ria.ru/20200609/1572712842.html
МИД: Россия никогда не примет аргумент США о смене власти в Венесуэле
2020-06-09T20:27
2020-06-09T20:27
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
венесуэла
сша
в мире
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венесуэла
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хуан гуаидо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, венесуэла, сша, в мире
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Россия никогда не воспримет аргумент США
о смене власти в Венесуэле
и уходе президента страны Николаса Мадуро
, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Проблема в том, что США в своей политике в отношении Венесуэлы ставит главным приоритетом требование о смене законного правительства, возглавляемого президентом Николасом Мадуро. Мы не можем по принципиальным причинам принять такой подход, потому что это продолжение политики смены режимов, которую мы наблюдаем со стороны американцев в последние десятилетия", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.
Речь идет о принципиальной позиции России, подчеркнул Рябков.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо
, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай
, Турция
и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.