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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200609/1572712842.html
МИД: Россия никогда не примет аргумент США о смене власти в Венесуэле
2020-06-09T20:27
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
венесуэла
сша
в мире
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хуан гуаидо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, венесуэла, сша, в мире

МИД: Россия никогда не примет аргумент США о смене власти в Венесуэле

20:27 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия никогда не воспримет аргумент США о смене власти в Венесуэле и уходе президента страны Николаса Мадуро, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Проблема в том, что США в своей политике в отношении Венесуэлы ставит главным приоритетом требование о смене законного правительства, возглавляемого президентом Николасом Мадуро. Мы не можем по принципиальным причинам принять такой подход, потому что это продолжение политики смены режимов, которую мы наблюдаем со стороны американцев в последние десятилетия", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.
Речь идет о принципиальной позиции России, подчеркнул Рябков.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковВенесуэлаСШАВ мире
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