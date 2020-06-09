https://ria.ru/20200609/1572710605.html
МИД: Россия попытается объяснить США важность сохранения диалога
2020-06-09T19:40
2020-06-09T19:40
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва
даже в условиях нынешнего антироссийского консенсуса в Вашингтоне
будет пытаться объяснять США
важность сохранения диалога, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
Очевидно, что в политике и в ведущих американских СМИ явно присутствует антироссийский консенсус, отметил дипломат.
"Мы будем использовать любую возможность, чтобы объяснить, почему с нашей сточки зрения все же лучше для США и их интересов взаимодействовать с Россией и работать над развитием или хотя бы над позитивной повесткой. Но это, скорее всего, не произойдет в ближайшем будущем по многим причинам", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.