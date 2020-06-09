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МИД: Россия попытается объяснить США важность сохранения диалога
2020-06-09T19:40
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

МИД: Россия попытается объяснить США важность сохранения диалога

19:40 09.06.2020
303
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва даже в условиях нынешнего антироссийского консенсуса в Вашингтоне будет пытаться объяснять США важность сохранения диалога, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Очевидно, что в политике и в ведущих американских СМИ явно присутствует антироссийский консенсус, отметил дипломат.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
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"Мы будем использовать любую возможность, чтобы объяснить, почему с нашей сточки зрения все же лучше для США и их интересов взаимодействовать с Россией и работать над развитием или хотя бы над позитивной повесткой. Но это, скорее всего, не произойдет в ближайшем будущем по многим причинам", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
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