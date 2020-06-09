МИД: Россия попытается объяснить США важность сохранения диалога

"Мы будем использовать любую возможность, чтобы объяснить, почему с нашей сточки зрения все же лучше для США и их интересов взаимодействовать с Россией и работать над развитием или хотя бы над позитивной повесткой. Но это, скорее всего, не произойдет в ближайшем будущем по многим причинам", - сказал Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.