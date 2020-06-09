Депутат Рады потребовал от Зеленского рассказать о приоритетах Украины

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Павленко потребовал от президента Украины Владимира Зеленского обнародовать экономические и социальные приоритеты государства и план завершения конфликта в Донбассе.
"В последнее время мы видим очень много бессистемных непрофессиональных решений, часто противоречивых заявлений… Считаю, что в такой ситуации президент Украины Владимир Зеленский должен стать ответственным государственным деятелем, поскольку именно он, согласно конституции, является гарантом прав и свобод человека, является ответственным за суверенитет, государственность и международную политику страны. Именно президент, наконец, должен представить если не стратегию, то хотя бы план экономических и социальных приоритетов государства, план возвращения страны к миру", - сказал Павленко эфире телеканала ZIK.
Депутат призвал Зеленского представить послание президента о внутреннем и внешнем положении страны. "Убежден, что пока не будем иметь такого документа, в стране будет хаос. Мы будем продолжать дискутировать на второстепенные вопросы, а в это время Украина будет терять все больше своих ресурсов и возможностей", - резюмировал Павленко.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. Не имея какого-либо политического опыта, он победил своего предшественника на этом посту Петра Порошенко во втором туре, получив 73% голосов избирателей.
За год Зеленскому удалось выполнить некоторые свои предвыборные обещания, в частности, отменить депутатскую неприкосновенность. Вместе с тем обещанный мир в Донбасс он пока так и не принес. Не удалось ему также добиться серьезного прогресса в реформировании страны и преодолении "эпохи бедности", несмотря на беспрецедентную концентрацию власти в его руках. Также его часто критикуют за использование таких методов, как "кумовство" при назначении людей на должности, с которыми он обещал бороться.