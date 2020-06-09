Депутат Рады потребовал от Зеленского рассказать о приоритетах Украины

Депутат призвал Зеленского представить послание президента о внутреннем и внешнем положении страны. "Убежден, что пока не будем иметь такого документа, в стране будет хаос. Мы будем продолжать дискутировать на второстепенные вопросы, а в это время Украина будет терять все больше своих ресурсов и возможностей", - резюмировал Павленко.

За год Зеленскому удалось выполнить некоторые свои предвыборные обещания, в частности, отменить депутатскую неприкосновенность. Вместе с тем обещанный мир в Донбасс он пока так и не принес. Не удалось ему также добиться серьезного прогресса в реформировании страны и преодолении "эпохи бедности", несмотря на беспрецедентную концентрацию власти в его руках. Также его часто критикуют за использование таких методов, как "кумовство" при назначении людей на должности, с которыми он обещал бороться.