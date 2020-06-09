Дочь устроившего пьяное ДТП Ефремова рассказала о раскаянии отца

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Устроивший смертельное ДТП Устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов раскаивается в том, что сел за руль в пьяном виде, заявила дочь актера Анна-Мария в беседе с телеканалом " 360 ".

По словам девушки, артист осознает свою вину, потому что он очень религиозен и верит в Бога.

"В данный момент у него еще не очень хорошее физическое состояние, потому что он очень сильно волнуется за произошедшее и за семью погибшего", — заявила она.

Анна-Мария не отрицает вины отца, но считает, что, помимо него, наказания заслуживают также люди, с которыми он был в машине. По ее словам, им следовало проконтролировать, в каком состоянии Ефремов сел за руль.

"Мне очень жаль погибшего, который в момент смерти просто жил своей жизнью", — сказала девушка.

Она добавила, что "люди не должны умирать из-за чужих неадекватных поступков".

В понедельник вечером на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника актер пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров . С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Рано утром он скончался.

По данным СМИ, на первом допросе Ефремов изъяснялся с трудом и не мог вспомнить, что произошло, и был ли кто-то еще с ним в машине. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.