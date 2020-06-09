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https://ria.ru/20200609/1572709644.html
Дочь устроившего пьяное ДТП Ефремова рассказала о раскаянии отца
2020-06-09T19:29
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
михаил ефремов
москва
происшествия
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Если он правда верит в Бога и раскаялся, то должен молча принять любое наказание без попытки оправдаться. Это и будет доказательством подлинности покаянного чувства...
20
тут есть непоправимые последствия. можно сожалеть и раскаиваться, что например прогуливал школу, или там кинул мусор мимо урны. а в данном случае, степень вины должна быть подкреплена высокой степенью наказания за содеянное. остальное, болтовня.
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москва
РИА Новости
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2020
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353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, москва, происшествия

Дочь устроившего пьяное ДТП Ефремова рассказала о раскаянии отца

19:12 09.06.2020 (обновлено: 19:29 09.06.2020)
13906
© Фото : @amefremovaАнна Мария Ефремова
Анна Мария Ефремова
© Фото : @amefremova
Анна Мария Ефремова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов раскаивается в том, что сел за руль в пьяном виде, заявила дочь актера Анна-Мария в беседе с телеканалом "360".
По словам девушки, артист осознает свою вину, потому что он очень религиозен и верит в Бога.
"В данный момент у него еще не очень хорошее физическое состояние, потому что он очень сильно волнуется за произошедшее и за семью погибшего", — заявила она.
Анна-Мария не отрицает вины отца, но считает, что, помимо него, наказания заслуживают также люди, с которыми он был в машине. По ее словам, им следовало проконтролировать, в каком состоянии Ефремов сел за руль.
"Мне очень жаль погибшего, который в момент смерти просто жил своей жизнью", — сказала девушка.
Она добавила, что "люди не должны умирать из-за чужих неадекватных поступков".
Иван Охлобыстин
Вчера, 17:01
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
В понедельник вечером на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника актер пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Рано утром он скончался.
По данным СМИ, на первом допросе Ефремов изъяснялся с трудом и не мог вспомнить, что произошло, и был ли кто-то еще с ним в машине. Его отпустили домой под подписку о невыезде.
Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.
Артиста задержали. Источник РИА Новости сообщил, что в организме Ефремова обнаружили следы наркотиков.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вчера, 15:26
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
143259226
Обсудить 12
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Если он правда верит в Бога и раскаялся, то должен молча принять любое наказание без попытки оправдаться. Это и будет доказательством подлинности покаянного чувства...
9 июня, 19:17
gadukino.2013
2000000
тут есть непоправимые последствия. можно сожалеть и раскаиваться, что например прогуливал школу, или там кинул мусор мимо урны. а в данном случае, степень вины должна быть подкреплена высокой степенью наказания за содеянное. остальное, болтовня.
9 июня, 19:40
Evgeniy Domichev
1000000
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