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Киргизия обвинила Казахстан в несоблюдении принципов ЕАЭС
2020-06-09T18:37
евразийский экономический союз
киргизия
казахстан
в мире
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евразийский экономический союз, киргизия, казахстан, в мире

Киргизия обвинила Казахстан в несоблюдении принципов ЕАЭС

18:37 09.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
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БИШКЕК, 9 июн - РИА Новости. Казахстан не соблюдает принцип Евразийского экономического союза о свободном перемещении товаров, говорится в заявлении министерства экономики Киргизии.
"Четырнадцатого апреля 2020 года главы государств-членов ЕАЭС выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары и продукты питания. Однако, проводимые казахстанской стороной мероприятия не соответствуют заявлению глав государств ЕАЭС", - заявили в Минэкономики.
По утверждению ведомства, казахстанская сторона "под видом борьбы с теневой торговлей целенаправленно блокирует киргизский экспорт, в том числе сельскохозяйственной продукции".
"Как показали итоги проведенного 3 июня 2020 года выездного совещания на КПП "Актилек-автодорожный" и КПП "Карасу" с участием представителей делегаций киргизстанской и казахстанской сторон, со стороны Киргизии пропуск автотранспортных средств осуществляется в три раза быстрее. Время простоя на границе, по данным водителей, на въезд в Казахстан составляет от 3-х до 4-х суток. Необходимо отметить, что в ходе совещания казахстанская сторона признала, что скопление образовывается по их вине", - подчеркнули в Минэкономики.
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В своем заявлении министерство также отвергает информацию казахстанской стороны о том, что 90% грузов, следующих из Киргизии, ввозятся по несоответствующим документам. "Несмотря на запрос о деталях каждого выявленного случая, на сегодняшний день казахстанской стороной информация не предоставлена. Также не было предоставлено ни одного факта нарушений экспортного контроля в части провоза без разрешений химикатов, взрывчатых веществ, рентген аппаратов, природного урана, патронов ... с территории Киргизии на территорию Казахстана", - сказано в релизе. По данным пограничной службы Киргизии, нарушений не было зарегистрировано с 2017 года.
В настоящее время со стороны Киргизии на границе с Казахстаном скопилась очередь из нескольких сотен большегрузных автомобилей, ждущих въезда в Казахстан. Ранее во вторник министр экономики Киргизии заявил, что из-за проблем на границе с Казахстаном и их игнорирования со стороны ЕАЭС, республика не исключает возможность отзыва своих представителей в объединении.
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