Киргизия обвинила Казахстан в несоблюдении принципов ЕАЭС

БИШКЕК, 9 июн - РИА Новости. Казахстан не соблюдает принцип Евразийского экономического союза о свободном перемещении товаров, говорится в заявлении министерства экономики Киргизии

"Четырнадцатого апреля 2020 года главы государств-членов ЕАЭС выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары и продукты питания. Однако, проводимые казахстанской стороной мероприятия не соответствуют заявлению глав государств ЕАЭС", - заявили в Минэкономики.

По утверждению ведомства, казахстанская сторона "под видом борьбы с теневой торговлей целенаправленно блокирует киргизский экспорт, в том числе сельскохозяйственной продукции".

"Как показали итоги проведенного 3 июня 2020 года выездного совещания на КПП "Актилек-автодорожный" и КПП "Карасу" с участием представителей делегаций киргизстанской и казахстанской сторон, со стороны Киргизии пропуск автотранспортных средств осуществляется в три раза быстрее. Время простоя на границе, по данным водителей, на въезд в Казахстан составляет от 3-х до 4-х суток. Необходимо отметить, что в ходе совещания казахстанская сторона признала, что скопление образовывается по их вине", - подчеркнули в Минэкономики.

В своем заявлении министерство также отвергает информацию казахстанской стороны о том, что 90% грузов, следующих из Киргизии, ввозятся по несоответствующим документам. "Несмотря на запрос о деталях каждого выявленного случая, на сегодняшний день казахстанской стороной информация не предоставлена. Также не было предоставлено ни одного факта нарушений экспортного контроля в части провоза без разрешений химикатов, взрывчатых веществ, рентген аппаратов, природного урана, патронов ... с территории Киргизии на территорию Казахстана", - сказано в релизе. По данным пограничной службы Киргизии, нарушений не было зарегистрировано с 2017 года.