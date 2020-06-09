Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине

"Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей или даже кто-то это воспринял как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я — не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами", — сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда".