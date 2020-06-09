https://ria.ru/20200609/1572707643.html
Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине
2020-06-09T18:32
2020-06-09T23:00
денис шмыгаль
студия "квартал 95"
ситуация на украине
мвф
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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галина волох ( Морозова )
Опять врёт и не краснеет,а закон о банках принял исключительно заботясь о финансовой независимости Украины)* Что ещё ждать от иноверца,это не его страна и действует он в интересах народа своей крови - Израиля...
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денис шмыгаль, студия "квартал 95", ситуация на украине, мвф, владимир зеленский, киев, украина, в мире
КИЕВ, 9 июн — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95".
До избрания президентом Зеленский во время одного из номеров "Квартала 95" о международных кредитах сказал, что "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых: готова принять в любом количестве, с любой стороны".
"Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей или даже кто-то это воспринял как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я — не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами", — сказал Зеленский в интервью изданию "Украинская правда".
Однако он добавил, что "проституткой" Украину никогда не называл.
"Не надо стесняться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то обижать. Даже в юморе", — отметил президент.
В конце мая премьер Денис Шмыгаль
заявил о завершении переговоров властей с МВФ
о кредите в рамках новой программы stand-by. Предполагается, что программа будет рассчитана на 18 месяцев на сумму пять миллиардов долларов, Киев
должен будет выплатить кредит в течение пяти лет. Первый транш в размере 1,9 миллиарда долларов, по словам премьера, Украина ожидала в начале июня, осенью ожидается 1,6 миллиарда долларов и в 2021 году еще 1,5 миллиарда долларов.