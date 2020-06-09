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В Азербайджане усилят карантин с 14 по 16 июня
2020-06-09T18:16
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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гянджа
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, баку, азербайджан, гянджа, в мире

В Азербайджане усилят карантин с 14 по 16 июня

18:16 09.06.2020
653
© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 9 июн – РИА Новости. Власти Азербайджана усилят карантин с 14 по 16 июня в связи с коронавирусом COVID-19, приостановят работу торговые центры и общественный транспорт, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
Согласно решению оперштаба, "с 00.00 14 июня 2020 года (23.00 13 июня мск) до 6.00 (5.00 мск) 16 июня 2020 года (в Азербайджане 15 июня отмечают День национального спасения, нерабочий день – ред.) на территории городов Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, и Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского, Сальянского районов приостанавливается деятельность по всем сферам работ, услуг и торговли, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей специального назначения, аварийно-восстановительных машин, машин скорой медицинской помощи, служебных автомобилей органов (структур), деятельность которых разрешена, а также автомобилей сотрудников этих структур, автомобилей граждан, участвующих в похоронах близких родственников)", - говорится в релизе штаба.
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Кроме того, с 0.00 14 июня 2020 года до 6.00 16 июня в городах Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах жителям запрещается покидать места проживания или место пребывания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБакуАзербайджанГянджаВ мире
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