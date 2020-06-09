В Азербайджане усилят карантин с 14 по 16 июня

Кроме того, с 0.00 14 июня 2020 года до 6.00 16 июня в городах Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах жителям запрещается покидать места проживания или место пребывания.