В Госдепе разочарованы решением КНДР прекратить контакты с Южной Кореей

"Соединенные Штаты всегда поддерживали прогресс в межкорейских отношениях, и мы разочарованы недавними действиями КНДР. Мы настоятельно призываем КНДР вернуться к дипломатии и сотрудничеству. Мы по-прежнему находимся в тесной координации с нашим союзником, Республикой Корея, в отношении усилий по взаимодействию с КНДР", - сказал представитель ведомства.