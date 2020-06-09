В Госдепе разочарованы решением КНДР прекратить контакты с Южной Кореей

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США разочарованы решением КНДР прекратить диалог с Южной Кореей и призывают Пхеньян восстановить "дипломатию и сотрудничество", заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
"Соединенные Штаты всегда поддерживали прогресс в межкорейских отношениях, и мы разочарованы недавними действиями КНДР. Мы настоятельно призываем КНДР вернуться к дипломатии и сотрудничеству. Мы по-прежнему находимся в тесной координации с нашим союзником, Республикой Корея, в отношении усилий по взаимодействию с КНДР", - сказал представитель ведомства.
Четвертого июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, сестра нынешнего лидера КНДР, выступила с заявлением, в котором осудила непрекращающееся распространение антисеверокорейских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге, и пригрозила в случае отсутствия действенных мер Сеула окончательным сносом бездействующего южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга. На следующий день официальный представитель отдела объединённого фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон дала указание начать подготовку к выполнению ранее указанных мер, отметив, что первым будет прекращена работа совместного офиса связи. 9 июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.