В Ираке уничтожили штаб-квартиру группировки ИГ*

КАИР, 9 июн - РИА Новости. Подразделения иракского народного ополчения " Подразделения иракского народного ополчения " Аль-Хашд аш-Шааби " и службы безопасности ликвидировали на севере страны крупный оплот террористической группировки " Исламское государство "* (ИГ*), предположительно, использовавшийся главарем группировки в Ираке , сообщило во вторник информационное агентство Shafaq со ссылкой на официального представителя командования ополчения Али Хашема аль-Хусейни.

"Аль-Хусейни подтвердил, что ополчение и иракские службы безопасности ликвидировали крупную штаб-квартиру группировки ИГ*..., предположительно, использовавшуюся ее новым главарем в Ираке или региональным командующим группировкой", - сообщило агентство.

В ходе операции обнаружены в том числе "секретные документы", содержание которых не раскрывается.

Представитель ополчения также заявил, что восточные районы провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада и районы соседней провинции Киркук , где проводится антитеррористическая операция "Герои Ирака", "практически свободны от ИГ*, за исключением отдельных групп, перемещающихся по различным районам в попытках укрыться от преследования".

В мае антитеррористическая служба Ирака объявила о ликвидации главаря филиала ИГ* на территории страны Муатаза аль-Джабури. По данным силовиков, аль-Джабури являлся также помощником главаря ИГ*.

В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.

В мае иракские ВС провели масштабную антитеррористическую операцию "Львы Джазиры" (регион в междуречье Тигра и Евфрата) на территории провинции Салах-эд-Дин, а также соседних провинций Анбар и Найнава, граничащих с Сирией . В июне в рамках операции "Герои Ирака" началась зачистка от боевиков территорий площадью почти в 750 квадратных километров на юго-западе провинции Киркук.