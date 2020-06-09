В Ираке уничтожили штаб-квартиру группировки ИГ*

КАИР, 9 июн - РИА Новости. Подразделения иракского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и службы безопасности ликвидировали на севере страны крупный оплот террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), предположительно, использовавшийся главарем группировки в Ираке, сообщило во вторник информационное агентство Shafaq со ссылкой на официального представителя командования ополчения Али Хашема аль-Хусейни.
"Аль-Хусейни подтвердил, что ополчение и иракские службы безопасности ликвидировали крупную штаб-квартиру группировки ИГ*..., предположительно, использовавшуюся ее новым главарем в Ираке или региональным командующим группировкой", - сообщило агентство.
В ходе операции обнаружены в том числе "секретные документы", содержание которых не раскрывается.
Представитель ополчения также заявил, что восточные районы провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада и районы соседней провинции Киркук, где проводится антитеррористическая операция "Герои Ирака", "практически свободны от ИГ*, за исключением отдельных групп, перемещающихся по различным районам в попытках укрыться от преследования".
В мае антитеррористическая служба Ирака объявила о ликвидации главаря филиала ИГ* на территории страны Муатаза аль-Джабури. По данным силовиков, аль-Джабури являлся также помощником главаря ИГ*.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
В мае иракские ВС провели масштабную антитеррористическую операцию "Львы Джазиры" (регион в междуречье Тигра и Евфрата) на территории провинции Салах-эд-Дин, а также соседних провинций Анбар и Найнава, граничащих с Сирией. В июне в рамках операции "Герои Ирака" началась зачистка от боевиков территорий площадью почти в 750 квадратных километров на юго-западе провинции Киркук.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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