Вместе против вируса, вместе по жизни: история любви врачей скорой помощи

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Одно из первых писем в редакцию в рамках Одно из первых писем в редакцию в рамках акции "Пожалуйста, дышите!" пришло от Натальи Корневой. Мамы Марины Шеиной, девушки, которая трудится на "скорой" в селе Чемодановка. Среди тысяч рассказов про изматывающий труд врачей в запотевших масках, про страх за больных и родных впечатлил именно этот – ведь он про любовь.

"Хочу рассказать о своей дочери Шеиной Марине и зяте Сергее, которые работают на скорой помощи. Кстати, их свадьба также состоялась в период карантина. Усталость валит с ног... на лице остаются следы и шрамы от защитных костюмов... Дома ждет маму и папу с каждой смены маленькая дочка Есения. Они на передовой! Они борцы за наше здоровье, за нашу будущую счастливую жизнь! Спасибо Вам, говорю я от имени себя и всех своих знакомых! Пожалуйста, дышите!" – не жалея восклицательных знаков, пишет Наталья Корнева.

Корреспондент РИА Новости связался с героиней эмоционального письма Мариной Шеиной, и она рассказала свою историю любви.

Девушка работает в скорой помощи шесть лет. С будущим мужем она познакомилась в прошлом году. Сергей был стажером. Осваивать практические навыки медика молодого человека распределили именно в бригаду к Марине. Судьба.

"Получилось так, что Сергей ездил со мной в бригаде, и я его обучала, что и как делать, и так у нас завязались отношения", – вспоминает девушка.

Сейчас супруги в разных бригадах, работающих параллельно. Не то что увидеться – созвониться большая проблема. Долг превыше всего. Общаются молодожены урывками. Но тем больше радости от каждой секунды разговора.

"Очень мало времени, тем более мы сейчас в специальных костюмах, нереально взять просто так и позвонить. Но, когда бывает свободная минуточка, стараемся урвать время для общения", – рассказывает Марина.

© Предоставлено Мариной Шеиной Врач скорой помощи Марина Шеина © Предоставлено Мариной Шеиной Врач скорой помощи Марина Шеина

Свадьбу медики решили не откладывать сразу по двум причинам. Во-первых, как сейчас принято говорить, "это красиво", то есть необычно. А во-вторых, Сергей Шеин считает, что врачам как раз и надо жениться во время эпидемии.

"Сергей сказал, раз уж мы медики, мы должны поступить именно таким образом", – говорит Марина.

Церемония бракосочетания гостей не предполагала. Супруги во время регистрации в ЗАГСе были в масках, сопровождал их только фотограф. Свадьба свадьбой, но санитарные нормы никто не отменял.

Отмечали радостное событие тоже в тесном семейном кругу, с родителями. Праздник с большим застольем супруги перенесли на будущее, когда коронавирус будет окончательно побежден.

"Мы решили перенести торжественную часть на попозже, отметить еще раз, так сказать", – рассказала молодой врач.

А медового месяца у супругов не будет. Графики отпусков не совпадают, не без некоторого сожаления отмечает Марина. Но тут же добавляет, что сейчас у них каждая редкая минута общения как медовый месяц.

Семья врачей Шеиных получила благодарность в рамках акции "Пожалуйста, дышите!". Онлайн-акцию организовало МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения, Ассоциации волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-медики". Пожалуйста, дышите!" – это знак безмерной человеческой благодарности тем борется за жизнь и здоровье россиян в эпидемию коронавируса. Генеральным партнером стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).