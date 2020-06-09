Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200609/1572703810.html
Финляндия вновь открыла посольство в Ираке
2020-06-09T17:30
снг
мид финляндии
финляндия
белоруссия
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_0:101:2001:1226_1200x0_80_0_0_24c6f7272e6ea12c726e62a4f953d423.jpg
https://ria.ru/20200606/1572568598.html
https://ria.ru/20200601/1572285463.html
финляндия
белоруссия
армения
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572703810.html?chat_room_id=1572703810
Новости
ru-RU
157
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_0:101:2001:1226_1200x0_80_0_0_24c6f7272e6ea12c726e62a4f953d423.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_116:0:1883:1325_1200x0_80_0_0_4ebeb51891910595207e7f5dec244516.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_337:0:1662:1325_1200x0_80_0_0_e02f118ca6960de8546fdb960b8316a5.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
снг, мид финляндии, финляндия, белоруссия, армения, в мире

Финляндия вновь открыла посольство в Ираке

17:30 09.06.2020
157
© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 9 июн - РИА Новости. Финляндия возобновила работу своей дипломатической миссии в Багдаде, работа которой была прервана 17 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает МИД Финляндии.
"Посольство Финляндии в Багдаде возобновило работу 9 июня. В связи с общей ситуацией в области безопасности в стране, министерство иностранных дел в течение многих лет рекомендует избегать любых поездок в Ирак. Рекомендация остается в силе. Ситуация с коронавирусом в Ираке также сложная", - говорится в сообщении.
Улица Рашид в Багдаде
6 июня, 16:40
Парламент Ирака проголосовал за новые назначения в правительстве
За время эпидемии коронавируса Финляндия приостановила работу двух посольств. Помимо Багдада, была приостановлена работа дипмиссии в Янгоне, Мьянма, сообщал МИД 29 марта.
Финляндия имеет представительства в 171 стране мира. На территории СНГ это посольства в России, Казахстане, Украине, Молдавии, консульства в Киргизии, Армении, Азербайджане и бюро в Белоруссии.
Боец спецподразделения в Багдаде
1 июня, 12:44
Испания выведет в июле военных с тренировочной базы в Ираке
030000
Обсудить 0
СНГМИД ФинляндииФинляндияБелоруссияАрменияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В МИД рассказали о проработке визита Лаврова в Белград
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 911
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом выросло до 8191
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о регламентации полетов сверхлегкой авиации
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
В Петербурге во время пандемии число безработных выросло до 80 тысяч
Сайт общероссийского центра занятости
Минфин перечислил Роструду деньги на выплату пособий безработным
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4690
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Депутат попросил об объективном расследовании ДТП с Ефремовым
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Более 30 сотрудников МЧС Армении заразились коронавирусом
Пассажирский самолет в небе
В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Нью-Йорка
Министр энергетики РФ Александр Новак выступает на заседании Совета Федерации РФ
Новак обсудил с министром энергетики Белоруссии вопросы в газовой сфере
Актёр Михаил Ефремов садится в автомобиль у своего дома в Москве
"Коммунисты России" попросили арестовать Михаила Ефремова
Сотрудник полиции
Медведев назвал число преступлений, совершенных иностранцами в этом году
Карелия. Горный парк Рускеала.
В Карелии откроют все туристические объекты
Предвыборный митинг президента США Д. Трампа в Нью-Гэмпшире
В США могут возобновиться предвыборные митинги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
Лента новостейМолния