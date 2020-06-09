Финляндия вновь открыла посольство в Ираке

ХЕЛЬСИНКИ, 9 июн - РИА Новости. Финляндия возобновила работу своей дипломатической миссии в Багдаде, работа которой была прервана 17 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает МИД Финляндии.
"Посольство Финляндии в Багдаде возобновило работу 9 июня. В связи с общей ситуацией в области безопасности в стране, министерство иностранных дел в течение многих лет рекомендует избегать любых поездок в Ирак. Рекомендация остается в силе. Ситуация с коронавирусом в Ираке также сложная", - говорится в сообщении.
За время эпидемии коронавируса Финляндия приостановила работу двух посольств. Помимо Багдада, была приостановлена работа дипмиссии в Янгоне, Мьянма, сообщал МИД 29 марта.
Финляндия имеет представительства в 171 стране мира. На территории СНГ это посольства в России, Казахстане, Украине, Молдавии, консульства в Киргизии, Армении, Азербайджане и бюро в Белоруссии.