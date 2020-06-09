В Госдуму внесли законопроект о регламентации полетов сверхлегкой авиации

"Законопроект направлен на создание условий для государственного регулирования деятельности авиации общего назначения в интересах не только отдельных граждан, но также в интересах общества и государства, интенсивного развития и повышения уровня безопасности полетов авиации общего назначения, повышения мобильности населения, особенно в труднодоступных регионах, и сокращения нагрузки на федеральный бюджет за счет сокращения субсидий", - говорится в пояснительной записке.