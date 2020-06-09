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В Госдуму внесли законопроект о регламентации полетов сверхлегкой авиации
2020-06-09T17:23
дальний восток
максим сураев
кпрф
госдума рф
единая россия
роман романенко
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дальний восток, максим сураев, кпрф, госдума рф, единая россия, роман романенко, общество

В Госдуму внесли законопроект о регламентации полетов сверхлегкой авиации

17:23 09.06.2020
179
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полеты легких и сверхлегких воздушных судов гражданского назначения могут узаконить, регламентировав эту деятельность, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторами законопроекта выступили депутаты Вера Ганзя (КПРФ), Максим Сураев (ЕР), Роман Романенко (ЕР) и Рифат Шайхутдинов (не входит во фракции).
"Законопроект направлен на создание условий для государственного регулирования деятельности авиации общего назначения в интересах не только отдельных граждан, но также в интересах общества и государства, интенсивного развития и повышения уровня безопасности полетов авиации общего назначения, повышения мобильности населения, особенно в труднодоступных регионах, и сокращения нагрузки на федеральный бюджет за счет сокращения субсидий", - говорится в пояснительной записке.
При условии принятия законопроекта и подзаконных актов, как полагают депутаты, минимальный вклад в экономику страны от использования воздушных судов авиации общего назначения на начальном этапе составит не менее 500 миллионов рублей в год.
Парламентарии пояснили, что в последние годы широко распространилась практика полетов с пассажирами на легких и сверхлегких воздушных судах при отсутствии сертификата эксплуатанта и лицензии, которые обязательны при воздушной перевозке пассажиров или авиационных работ за плату. Это, как правило, так называемые экскурсионные (обзорные, демонстрационные) полеты. Повышенные требования не позволяют активно использовать такие суда, в том числе в экскурсионных, туристических целях и перевозке пассажиров, багажа, грузов, почты в удаленных районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Юрий Борисов
21 мая, 10:52
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Отмечается, что проектируемые изменения создадут условия для повышения прозрачности деятельности, связанной с эксплуатацией сверхлегких воздушных судов. Законопроект устанавливает возможность осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием легких и сверхлегких воздушных судов без обязательной сертификации с направлением уведомления юрлицами и индивидуальными предпринимателями в федеральный орган исполнительной власти.
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Дальний ВостокМаксим СураевКПРФГосдума РФЕдиная РоссияРоман РоманенкоОбщество
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