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Сериал Богомолова "Содержанки" покажут в Великобритании и Ирландии
2020-06-09T17:12
культура
кино и сериалы
новости культуры
константин богомолов
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кино и сериалы, новости культуры, константин богомолов, великобритания

Сериал Богомолова "Содержанки" покажут в Великобритании и Ирландии

17:12 09.06.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой STARTКадр из второго сезона сериала "Содержанки"
Кадр из второго сезона сериала Содержанки
© Фото : предоставлено пресс-службой START
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Сериал Константина Богомолова "Содержанки" покажут в Великобритании и Ирландии, сообщила пресс-служба видеосервиса Start.
"VOD-платформа Walter Presents, принадлежащая одному из центральных каналов Великобритании Channel 4 и предлагающая зрителям лучшие неанглоязычные сериалы, приобрела права на показ оригинального проекта Start "Содержанки" на территории Великобритании и Ирландии. Channel 4 также получил право первого показа драмы Константина Богомолова на британском телевидении. Сделка была финализирована во время первого виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital edition", – говорится в сообщении.
"Содержанки" – захватывающий русский сериал о страсти, манипуляции и развращающей силе денег, эдакая гламурная "Династия" наших дней, главные герои которой – богатые и красивые обитатели современной Москвы. Это откровенная, экстравагантная сага о потере иллюзий, сексе и алчности, которая не похожа ни на один виденный мной русский сериал и которую совершенно точно нельзя пропустить. Большой хит у себя на родине, уже получивший продолжение, этот сериал вызовет восторг у любителей качественных иностранных драматических проектов, и я рад возможности представить его британским зрителям", – цитирует пресс-служба основателя Walter Presents Уолтера Юззолино.
Key Buyers Event: Digital edition, в котором принимают участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 55 стран, проходит в Москве с 8 по 15 июня.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКонстантин БогомоловВеликобритания
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