Сериал Богомолова "Содержанки" покажут в Великобритании и Ирландии

"VOD-платформа Walter Presents, принадлежащая одному из центральных каналов Великобритании Channel 4 и предлагающая зрителям лучшие неанглоязычные сериалы, приобрела права на показ оригинального проекта Start "Содержанки" на территории Великобритании и Ирландии. Channel 4 также получил право первого показа драмы Константина Богомолова на британском телевидении. Сделка была финализирована во время первого виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital edition", – говорится в сообщении.

"Содержанки" – захватывающий русский сериал о страсти, манипуляции и развращающей силе денег, эдакая гламурная "Династия" наших дней, главные герои которой – богатые и красивые обитатели современной Москвы. Это откровенная, экстравагантная сага о потере иллюзий, сексе и алчности, которая не похожа ни на один виденный мной русский сериал и которую совершенно точно нельзя пропустить. Большой хит у себя на родине, уже получивший продолжение, этот сериал вызовет восторг у любителей качественных иностранных драматических проектов, и я рад возможности представить его британским зрителям", – цитирует пресс-служба основателя Walter Presents Уолтера Юззолино.