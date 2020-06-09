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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-09T16:52
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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

16:52 09.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости. Шесть детей есть в числе 138 вновь выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших в регионе приблизилось к 3,2 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончались 28 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Оперативная ситуация на 9 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 3191. Новых выявленных - 138. Пациенты-дети: четыре месяца; 15 лет; два месяца; один год; два года; три года. Остальные заболевшие - от 24 до 94 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 50 новых случаев выявили в Пензе, 10 - в Сердобском, по девять - в Пензенском и Кузнецком, восемь - в Бессоновском, семь - в Каменском, пять - в Нижнеломовском, по четыре - в Белинском, Колышлейском и Башмаковском, по три - в Городищенском, Лунинском и Лопатинском, по два - в Малосердобинском, Вадинском, Пачелмском, Шемышейском и Спасском, по одному - еще в восьми районах области. Также, по словам Черемушкиной, среди пациентов один иногородний - житель Тамбовской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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