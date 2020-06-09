Проректора одного из киевских вузов задержали при получении взятки

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали проректора одного из киевских вузов при получении свыше 8 тысяч долларов взятки, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры украинской столицы.

"Задержан проректор по международным связям одного из столичных университетов при получении неправомерной выгоды в сумме 224 тысячи гривен (8,4 тысячи долларов - ред.)", - сообщила пресс-служба в Facebook.

ПРОРЕКТОРА ОДНОГО З КИЇВСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ВИКРИТО НА ОДЕРЖАННІ 224 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ Прокуратурою... Опубликовано Прокуратура міста Києва Вторник, 9 июня 2020 г.

Согласно материалам следствия, проректор требовал указанные средства за содействие в получении документов для въезда на территорию Украины восьми иностранцам путем оформления приглашений на учебу.

В прокуратуре указывают, что задержание мужчины произошло во вторник в помещении университета непосредственно после получения им указанной суммы средств.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.