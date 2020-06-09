https://ria.ru/20200609/1572700539.html
Проректора одного из киевских вузов задержали при получении взятки
2020-06-09T16:42
2020-06-09T16:42
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ситуация на украине, украина, в мире
КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали проректора одного из киевских вузов при получении свыше 8 тысяч долларов взятки, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры украинской столицы.
"Задержан проректор по международным связям одного из столичных университетов при получении неправомерной выгоды в сумме 224 тысячи гривен (8,4 тысячи долларов - ред.)", - сообщила пресс-служба в Facebook.
ПРОРЕКТОРА ОДНОГО З КИЇВСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ВИКРИТО НА ОДЕРЖАННІ 224 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ
Прокуратурою...Опубликовано Прокуратура міста Києва Вторник, 9 июня 2020 г.
Согласно материалам следствия, проректор требовал указанные средства за содействие в получении документов для въезда на территорию Украины
восьми иностранцам путем оформления приглашений на учебу.
В прокуратуре указывают, что задержание мужчины произошло во вторник в помещении университета непосредственно после получения им указанной суммы средств.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Сейчас досудебное расследование в уголовном деле продолжается. Проводятся неотложные следственные (разыскные) действия и решаются вопросы о предоставлении ему статуса подозреваемого и избрании задержанному меры пресечения.