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Липецкая область
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ОЭЗ "Липецк" вложит 400 млн рублей в газификацию своей площадки
2020-06-09T16:40
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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игорь артамонов, экономика

ОЭЗ "Липецк" вложит 400 млн рублей в газификацию своей площадки

16:40 09.06.2020
35
© РИА Новости / Иван РудневКомпрессорная станция
Компрессорная станция
© РИА Новости / Иван Руднев
ЛИПЕЦК, 9 июн  – РИА Новости. Порядка 400 миллионов рублей инвестирует особая экономическая зона "Липецк" в газификацию своей основной площадки в Грязинском районе под мощности новых резидентов и расширение производства уже действующих предприятий, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в течение трех лет будут проложены 18 километров сетей газопровода. Это связано с приходом в ОЭЗ "Липецк" в 2019 году новых резидентов с энергоемкими производствами,  а также с расширением производства уже действующих предприятий.
На сегодняшний день предельный объем транспортировки природного газа для особой экономической зоны составляет 18 тысяч кубических метров в час. Для увеличения мощностей до 42 тысяч кубометров руководство ОЭЗ заключило договор о дополнительном присоединении к газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Липецк".
"Это крупные вложения ОЭЗ в развитие не только своей инфраструктуры, но и всего экономического комплекса региона", - отметил глава региона.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЭкономика
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