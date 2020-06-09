Суд оштрафовал жителя Благовещенска за защитную маску на подбородке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн - РИА Новости. Житель Благовещенска заплатит пять тысяч рублей штрафа за неправильное использование защитной маски при посещении магазина: средство индивидуальной защиты мужчина надел так, что оно не закрывало лицо, сообщает Благовещенский городской суд.
Масочный режим, введенный в Амурской области из-за COVID-19, обязывает жителей региона использовать средства защиты при посещении торговых точек и проезде в общественном транспорте.
Оштрафованный мужчина нарушил распоряжение губернатора Приамурья во время посещения магазина 16 мая.
"В ходе судебного заседания Пироженко не оспаривал тот факт, что имеющаяся при нем маска не закрывала лицо и не защищала органы дыхания... Суд не принял во внимание аргументы о том, что маски других покупателей в магазине тоже не закрывали их лица,... назначил Пироженко административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Всего в Амурской области, по данным правительства региона, выявлено 796 случаев COVID-19, 245 человек выздоровели.
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