Суд оштрафовал жителя Благовещенска за защитную маску на подбородке

"В ходе судебного заседания Пироженко не оспаривал тот факт, что имеющаяся при нем маска не закрывала лицо и не защищала органы дыхания... Суд не принял во внимание аргументы о том, что маски других покупателей в магазине тоже не закрывали их лица,... назначил Пироженко административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.