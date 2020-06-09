https://ria.ru/20200609/1572699118.html
Ефремова повезли на допрос
2020-06-09T16:24
2020-06-09T18:35
москва
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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Сергей Волкодав
Усё. На Лубянку увезли. В самый глубокий подвал. Сейчас ему там всё припомнят - и стихи про Путина и Крым.
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Сергей Смирнов
Ну что ж, теперь уж точно очередных американских санкций не избежать.
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москва
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москва, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Полицейские спустя несколько часов переговоров дома у Михаила Ефремова
посадили его в служебный автомобиль и увезли на допрос по делу о недавнем ДТП, передает корреспондент РИА Новости.
На вопрос журналистов, признает ли он вину, актер ничего не ответил.
Авария с участием Ефремова произошла вчера, в 21:44, на Смоленской площади в центре Москвы. Артист, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — 57-летнего курьера интернет-магазина Сергея Захарова — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Рано утром он скончался.
Экспертиза показала, что актер во время ДТП был пьян. Как сообщали СМИ, на первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил", не мог вспомнить, что произошло и находился ли кто-то еще в салоне автомобиля. Его отпустили домой под подписку о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.
Защита сообщала РИА Новости, что сразу после аварии Ефремов подтвердил причастность к ДТП, но формально вину еще не признавал, это делается в рамках допроса, которого пока не было. Сегодня же следователи должны выбрать меру пресечения.