Ефремова повезли на допрос

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полицейские спустя несколько часов переговоров дома у Полицейские спустя несколько часов переговоров дома у Михаила Ефремова посадили его в служебный автомобиль и увезли на допрос по делу о недавнем ДТП, передает корреспондент РИА Новости.

На вопрос журналистов, признает ли он вину, актер ничего не ответил.

Авария с участием Ефремова произошла вчера, в 21:44, на Смоленской площади в центре Москвы. Артист, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — 57-летнего курьера интернет-магазина Сергея Захарова — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Рано утром он скончался.

Экспертиза показала, что актер во время ДТП был пьян. Как сообщали СМИ, на первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил", не мог вспомнить, что произошло и находился ли кто-то еще в салоне автомобиля. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.