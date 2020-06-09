https://ria.ru/20200609/1572699061.html
Развивающиеся страны восстановятся быстрее развитых, считает эксперт
2020-06-09T16:23
2020-06-09T16:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
сша
экономика
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коронавирус covid-19, россия, сша, экономика
ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Экономка развивающихся стран в 2020 году будет восстанавливаться лучше, чем в развитых за счет разного времени ввода и снятия карантина на фоне пандемии COVID-19, такое мнение РИА Новости высказал главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон.
Всемирный банк накануне опубликовал прогноз, согласно которому снижение мировой экономики в текущем году из-за пандемии коронавируса составит 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.
В том числе ВБ ожидает падения совокупного ВВП стран с развитой экономикой по итогам текущего года на 7%, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах - на 2,5%, и "это первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран, как минимум, за шестьдесят лет".
В беседе с РИА Новости Робертсон высказал мнение, что в 2020 году развивающиеся рынки будут выглядеть намного лучше, чем развитые, и эта тенденция продолжится в 2021 году.
Основными факторами для этого станет то, что такие страны как Китай
, Корея, Тайвань
, Таиланд
и Вьетнам быстрее справились с пандемией коронавируса. Также помогло то, что ряд развивающихся стран, таких как Греция
, Польша
, Чехия и Венгрия ввели карантин раньше, чем вирус успел широко распространиться.
"Также мы ожидаем большого притока капитала из Европы и США
в высокодоходные развивающиеся рынки, что поддержит их восстановление в 2021 году", - сказал Робертсон.