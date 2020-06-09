"Врачи без границ" открыли центры для лечения COVID-19 в Мексике

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Международная гуманитарная организация " Международная гуманитарная организация " Врачи без границ " (MSF) открыла центры по лечению COVID-19 в городах Рейноса и Матамороса на северо-востоке Мексики , чтобы избежать перегрузки в местных медучреждениях, сообщает организация.

"Врачи без границ"/Médecins Sans Frontières (MSF) в сотрудничестве с органами здравоохранения открыли в городах Рейноса и Матамороса на северо-востоке Мексики центры по лечению COVID-19, чтобы избежать перегрузки в местных медицинских учреждениях. Оба центра были развернуты в баскетбольных залах при Автономном университете Тамаулипас", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в центре по лечению COVID-19 в Рейносе оборудовано отделение для изоляции людей, которых депортировали из США с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией. "Здесь вернувшиеся в страну люди смогут находиться в карантине в безопасных условиях до тех пор, пока либо наши сотрудники не получат отрицательный результат теста пациента на COVID-19, либо до полного выздоровления пациента. Еще мы развернули центр в Матаморосе для лечения пациентов с COVID-19 в состоянии средней степени тяжести, у которых нет возможности самоизолироваться дома", - пояснили в MSF.

Отмечается, что в обоих центрах по 20 койкомест, есть кислородные концентраторы для лечения пациентов в тяжелом состоянии. Медицинские сотрудники "Врачей без границ" будут работать в центрах на круглосуточной основе.

Первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных достигло 120 102, из них в настоящий момент болеют 18 416 человек (-1213 за сутки). Скончались от осложнений заболевания 14 053 человека (+354).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены почти 7 миллионов случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.