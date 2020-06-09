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"Врачи без границ" открыли центры для лечения COVID-19 в Мексике
2020-06-09T16:13
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коронавирус covid-19, врачи без границ, мексика, сша, в мире

"Врачи без границ" открыли центры для лечения COVID-19 в Мексике

16:13 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) открыла центры по лечению COVID-19 в городах Рейноса и Матамороса на северо-востоке Мексики, чтобы избежать перегрузки в местных медучреждениях, сообщает организация.
"Врачи без границ"/Médecins Sans Frontières (MSF) в сотрудничестве с органами здравоохранения открыли в городах Рейноса и Матамороса на северо-востоке Мексики центры по лечению COVID-19, чтобы избежать перегрузки в местных медицинских учреждениях. Оба центра были развернуты в баскетбольных залах при Автономном университете Тамаулипас", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в центре по лечению COVID-19 в Рейносе оборудовано отделение для изоляции людей, которых депортировали из США с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией. "Здесь вернувшиеся в страну люди смогут находиться в карантине в безопасных условиях до тех пор, пока либо наши сотрудники не получат отрицательный результат теста пациента на COVID-19, либо до полного выздоровления пациента. Еще мы развернули центр в Матаморосе для лечения пациентов с COVID-19 в состоянии средней степени тяжести, у которых нет возможности самоизолироваться дома", - пояснили в MSF.
Отмечается, что в обоих центрах по 20 койкомест, есть кислородные концентраторы для лечения пациентов в тяжелом состоянии. Медицинские сотрудники "Врачей без границ" будут работать в центрах на круглосуточной основе.
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Первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных достигло 120 102, из них в настоящий момент болеют 18 416 человек (-1213 за сутки). Скончались от осложнений заболевания 14 053 человека (+354).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены почти 7 миллионов случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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