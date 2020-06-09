В Испании введут штраф за отсутствие масок в общественных местах

МАДРИД, 9 июн - РИА Новости. Ношение масок останется обязательным в Ношение масок останется обязательным в Испании после отмены режима повышенной готовности в транспорте, учреждениях, магазинах, учебных заведениях, а также на улицах, если невозможно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, штраф за нарушение составит до 100 евро.

Правительство Испании во вторник приняло закон, определяющий санитарные нормы, которые будут действовать в условиях так называемой "новой нормальности" (c момента отмены режима повышенной готовности 21 июня). Одна из них – введение штрафа в размере до 100 евро за отсутствие маски, ношение которой и сейчас является обязательным в транспорте и всех местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

"Также остаются в силе все меры в плане гигиены на рабочем месте, в учебных заведениях, в больницах, в отелях, коммерческих учреждениях и других", - заявил на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министр здравоохранения Сальвадор Илья. По его словам, "эти меры будут действовать до появления эффективного лечения или вакцины" против COVID-19.

Автономные сообщества обязаны информировать систему здравоохранения страны о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, предоставлять данные о эпидемиологической ситуации, гарантировать проведение тестов в медицинских учреждениях всем пациентам с подозрением на коронавирус, обеспечить достаточное количество медицинского персонала. Согласно закону, дома престарелых должны координировать работу с медицинскими центрами.

Компания-оператор испанских аэропортов AENA обязана обеспечить аэропорты необходимым персоналом и санитарными материалами с целью "гарантии санитарного контроля при въезде пассажиров международных рейсов". При этом затраты будут компенсироваться из государственного бюджета, сообщил Илья. Кроме того, операторы авиаперевозок и наземного транспорта, действующего между провинциями, обязаны сохранять информацию о пассажирах в течение минимум четырех недель.

Закон должен утвердить конгресс депутатов испанского парламента.

Испания – одна из самых пострадавших стран от пандемии, жертвами стали более 27 тысяч человек, при помощи тестов ПЦР были выявлены более 240 тысяч случаев заражения. Однако проводимое минздравом исследование установило, что болезнь перенесли 5,2% населения страны, то есть 2,4 миллиона человек.