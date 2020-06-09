Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова

"Он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно", — цитирует ее "МК"

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По словам супруги артиста, во время режима самоизоляции она жила на даче и нечасто виделась с Ефремовым, который остался в Москве . Кругликова добавила, что они были на связи, а последний раз общались на прошлой неделе, когда она приезжала в столицу.

"Я хотела делать ремонт в ванной и показывала кое-что прорабу. И он был дома, читал какие-то пьесы, но состояние его было не очень", — приводит издание ее слова.

После этого около трех дней супруги не общались, у Ефремова был выключен телефон. После ДТП Кругликовой сообщили о случившемся. Она добавила, что связь с ней поддерживал товарищ мужа Никита Высоцкий, однако и его "оттерли в сторону".

Кругликова рассказала, что Ефремов часто выпивал со своими товарищами "по бане", которых она почти не знает.

"Боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят: "не рыпайся, сиди дома", — мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок", — подчеркнула супруга артиста.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло накануне вечером на Смоленской площади в Москве. Находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee артист пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу. Его автомобиль столкнулся с фургоном "Лада", водитель которого умер в больнице сегодня утром от полученных травм.

Как показала экспертиза, во время аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения.

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Актера отпустили домой под подписку о невыезде. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.