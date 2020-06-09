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Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
2020-06-09T23:52
дтп с участием михаила ефремова
софья кругликова
шоу-бизнес
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200609/1572694588.html
сложный период и бухаешь - сиди дома. а если хочешь поехать куда-то то бери такси. все просто. а если корону надел и думаешь что все позволен. тогда ....сядь в тюрьму и сними корону. людей убивать не надо.
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москва
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дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, шоу-бизнес, михаил ефремов, москва, происшествия

Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП

15:55 09.06.2020 (обновлено: 23:52 09.06.2020)
20938
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
"Он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно", — цитирует ее "МК".
По словам супруги артиста, во время режима самоизоляции она жила на даче и нечасто виделась с Ефремовым, который остался в Москве. Кругликова добавила, что они были на связи, а последний раз общались на прошлой неделе, когда она приезжала в столицу.
"Я хотела делать ремонт в ванной и показывала кое-что прорабу. И он был дома, читал какие-то пьесы, но состояние его было не очень", — приводит издание ее слова.
После этого около трех дней супруги не общались, у Ефремова был выключен телефон. После ДТП Кругликовой сообщили о случившемся. Она добавила, что связь с ней поддерживал товарищ мужа Никита Высоцкий, однако и его "оттерли в сторону".
Кругликова рассказала, что Ефремов часто выпивал со своими товарищами "по бане", которых она почти не знает.
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"Боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят: "не рыпайся, сиди дома", — мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок", — подчеркнула супруга артиста.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло накануне вечером на Смоленской площади в Москве. Находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee артист пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу. Его автомобиль столкнулся с фургоном "Лада", водитель которого умер в больнице сегодня утром от полученных травм.
Как показала экспертиза, во время аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения.
Актера отпустили домой под подписку о невыезде. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
По данным телеканала "360", перед одним из допросов артист жаловался на плохое самочувствие и проблемы с сердцем, за день ему три раза вызывали бригаду скорой помощи.
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542182970
Обсудить 1
ДТП с участием Михаила ЕфремоваСофья КругликоваШоу-бизнесМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
сложный период и бухаешь - сиди дома. а если хочешь поехать куда-то то бери такси. все просто. а если корону надел и думаешь что все позволен. тогда ....сядь в тюрьму и сними корону. людей убивать не надо.
9 июня, 18:26
Natalia Fisyukova
1900000
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