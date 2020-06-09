Семье мужчины, погибшего в ДТП с Ефремовым, поможет администрация села

Погибший курьер закончил работать за десять минут до ДТП с Ефремовым

Погибший курьер закончил работать за десять минут до ДТП с Ефремовым

По его словам, у Сергея Захарова осталось два сына, есть внуки. С погибшим Гудков практически не был знаком, но семью знает. "Хорошие, добрые люди", - сказал собеседник.