Семье мужчины, погибшего в ДТП с Ефремовым, поможет администрация села

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Глава Кузьминского сельского поселения в Рязанской области Александр Гудков сообщил РИА Новости, что администрация готова помочь живущей там семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, но пока предметно поговорить с ними не удалось.
"Я им звонил, но пока нам не удалось переговорить, потому что супруга уехала в Москву. С его матерью разговаривать боимся, думаю, ей пока даже не сказали, что сын погиб, она будет очень тяжело переживать, она 1934 года рождения… Сегодня вечером или завтра утром я с ними свяжусь еще раз, и максимально будем оказывать помощь", - рассказал Гудков.
Собеседник затруднился сказать, насколько тяжело в материальном плане придется Захаровым после смерти главы семьи, но отметил, что это "обычное дело", когда жители села ездят работать в Рязань или в Москву.
По его словам, у Сергея Захарова осталось два сына, есть внуки. С погибшим Гудков практически не был знаком, но семью знает. "Хорошие, добрые люди", - сказал собеседник.
В понедельник вечером на Садовом кольце Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, погибший в ДТП - Сергей Захаров 1963 года рождения. Экспертиза показала, что Ефремов во время ДТП был пьян. По уголовному делу ему грозит до 12 лет колонии.