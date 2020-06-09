Проект о недоверии к главе Мосгордумы рассмотрят, как только он поступит

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Проект постановления о выражении рядом депутатов недоверия председателю Проект постановления о выражении рядом депутатов недоверия председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову будет рассмотрен, как только поступит, сообщили журналистам в пресс-службе столичного парламента во вторник.

Ранее в социальных сетях появилось фото проекта постановления Московской городской думы о выражении недоверия председателю думы Алексею Шапошникову. Постановление подписали депутаты оппозиционных фракций: Михаил Тимонов, Дарья Беседина, Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Евгений Ступин, Олег Шереметьев, Елена Янчук, Сергей Савостьянов и Виктор Максимов.

"Как только проект поступит в установленном порядке, он, безусловно, будет рассмотрен", - заявил Шапошников, которого цитирует пресс-служба столичного парламента.

Как пояснила РИА Новости депутат Дарья Беседина , данный документ должен быть рассмотрен на ближайшем заседании думы, но после прохождения определенных процедур.

"Мы вместе с коллегами-депутатами выступили с выражением недоверия Шапошникову вследствие его многочисленных промахов, в целом не достоин он быть председателем... Это проект постановления Московской городской думы, он вносится в установленном регламентом порядке, он должен быть рассмотрен на ближайшем заседании, хотя это, скорее всего, будет не завтра, это, скорее всего, будет через заседание, так как он должен получить некие аппаратные визы", - сообщила Беседина.

По ее словам, этот проект постановления будет вынесен на голосование. "Соответственно, если половина депутатов поддержит его, 50 плюс 1, то Шапошников перестанет быть председателем", - сказала она.

В свою очередь депутат Мосгордумы Елена Янчук пояснила РИА Новости, что одной из причин появления такого проекта стало отсутствие заседаний и решения актуальных для москвичей вопросов в период пандемии и скандал с декларацией Шапошникова.

"Одна из причин нашего недоверия - это фактически самоустранение думы от обсуждений и принятия ключевых решений в пандемию, было проведено всего лишь одно заседание 1 апреля, а далее дума не работала, не рассматривались актуальные вопросы для москвичей. Даже на последнем заседании актуальные проблемы горожан, по которым нужны были позиции Мосгордумы , не рассматривались, и решения не принимались. И, конечно, повлияла на эту ситуацию история с доходами председателя. У граждан возникли вопросы, и в целом была бы нормальной ситуация с пояснением, с предоставлением документов на площадке Мосгордумы. Но таких комментариев не было, только публичные выступления в эфирах. Да и пояснения вызвали у нас еще больше вопросов", - сказала Янчук.