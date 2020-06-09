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Роспотребнадзор дал рекомендации об организации питания в школах
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Роспотребнадзор дал рекомендации об организации питания в школах

15:40 09.06.2020 (обновлено: 15:43 09.06.2020)
912
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудники школьной столовой
Сотрудники школьной столовой
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудники школьной столовой. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует школам выделять в расписании учеников не менее 20 минут для приема пищи, следует из рекомендаций ведомства.
Согласно им, здоровое питание предусматривает первый прием пищи ребенком дома с учетом режима дня и организации образовательного процесса.
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"Обучающиеся общеобразовательных организаций, в зависимости от режима (смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда. Продолжительность перемены для приема пиши должна составлять не менее 20 минут. Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во вторую или третью перемены", - говорится в документе.
В нем также уточняется, что завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи. Ассортимент продуктов и блюд завтрака должен быть разнообразным и может включать на выбор: крупяные или творожные блюда, мясные или рыбные блюда, молочные продукты, блюда из яиц, овощи, макаронные изделия.
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