Роспотребнадзор дал рекомендации об организации питания в школах

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует школам выделять в расписании учеников не менее 20 минут для приема пищи, следует из рекомендаций ведомства.

Согласно им, здоровое питание предусматривает первый прием пищи ребенком дома с учетом режима дня и организации образовательного процесса.

"Обучающиеся общеобразовательных организаций, в зависимости от режима (смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда. Продолжительность перемены для приема пиши должна составлять не менее 20 минут. Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во вторую или третью перемены", - говорится в документе.