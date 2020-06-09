https://ria.ru/20200609/1572695672.html
Роспотребнадзор дал рекомендации об организации питания в школах
2020-06-09T15:40
2020-06-09T15:43
социальный навигатор
сн_образование
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор
рекомендует школам выделять в расписании учеников не менее 20 минут для приема пищи, следует из рекомендаций ведомства.
Согласно им, здоровое питание предусматривает первый прием пищи ребенком дома с учетом режима дня и организации образовательного процесса.
"Обучающиеся общеобразовательных организаций, в зависимости от режима (смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда. Продолжительность перемены для приема пиши должна составлять не менее 20 минут. Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во вторую или третью перемены", - говорится в документе.
В нем также уточняется, что завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи. Ассортимент продуктов и блюд завтрака должен быть разнообразным и может включать на выбор: крупяные или творожные блюда, мясные или рыбные блюда, молочные продукты, блюда из яиц, овощи, макаронные изделия.