Британские депутаты почтили память Джорджа Флойда минутой молчания

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.
Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.
Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.
Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.
В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.
В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.
Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.
Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.
В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.
В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.
Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.
Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.
Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.
Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.
Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".
Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".
Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.
Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.
Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.
Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.
Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.
В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.
Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.
В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.
Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.
Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.
Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".
Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.
Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.