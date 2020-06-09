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Британские депутаты почтили память Джорджа Флойда минутой молчания
2020-06-09T15:25
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
великобритания
сша
в мире
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, великобритания, сша, в мире

Британские депутаты почтили память Джорджа Флойда минутой молчания

15:24 09.06.2020 (обновлено: 15:25 09.06.2020)
183
© REUTERS / Carlos BarriaУчастники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Британские парламентарии почтили минутой молчания память ставшего жертвой полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
"В 11 утра четыре комитета палаты общин проводили заседания, и все они провели минуту молчания. В британском парламенте нет места расизму: мы считаем, что жизни чернокожих имеют значение. Наше парламентское сообщество поддерживает наших чернокожих друзей и коллег как тут, так и за рубежом", - говорится в сообщении на сайте парламента.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Прощание с погибшим при задержании Джорджем Флойдом в США
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
1 из 14

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

Флаги США возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
2 из 14

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом
3 из 14

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

Похороны погибшего при задержании афроамериканца Дж. Флойда в США
4 из 14

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
5 из 14

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

Люди возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
6 из 14

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

Протестующие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
7 из 14

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

родажа тематических сувениров возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
8 из 14

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
9 из 14

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

Продажа тематических сувениров возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
10 из 14

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается с представителями СМИ возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
11 из 14

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

Скорбящие возле церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании в Миннеаполисе
12 из 14

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

Скорбящие в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне во время церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом
13 из 14

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

Гроб Джорджа Флойда вынесен из церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне после церемонии прощания
14 из 14

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
1 из 14

Прощание с Флойдом проходило несколько дней в трех городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 14

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, следующие — в Рейфорде и Хьюстоне.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 14

В Хьюстон тело Флойда доставили в понедельник. Ранее сюда для похорон прибыла его семья.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 14

Публичная церемония прощания прошла в тот же день в церкви The Fountain of Praise.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 14

Отдать дань уважения Флойду пришли тысячи людей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 14

В поминальных мероприятиях приняли участие политики и правозащитники.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 14

Собравшиеся почтили память погибшего молчанием.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

Молчание длилось 8,46 минуты — столько времени полицейский удерживал колено на шее Флойда при задержании.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 14

Прощание с Джорджем Флойдом прошло под знаком борьбы с расизмом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

Многие из тех, кто пришел на церемонию, надели майки с лозунгом "Жизни черных тоже имеют значение!".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо общается со СМИ.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 14

Во вторник состоялась еще одна церемония, закрытая.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
13 из 14

Джорджа Флойда похоронят на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
14 из 14

Гроб с телом Флойда выносят из церкви.

© REUTERS / Godofredo A. Vasquez/Pool
02010611
Обсудить 1
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВеликобританияСШАВ мире
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