Британские депутаты почтили память Джорджа Флойда минутой молчания

"В 11 утра четыре комитета палаты общин проводили заседания, и все они провели минуту молчания. В британском парламенте нет места расизму: мы считаем, что жизни чернокожих имеют значение. Наше парламентское сообщество поддерживает наших чернокожих друзей и коллег как тут, так и за рубежом", - говорится в сообщении на сайте парламента.