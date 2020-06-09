Роспотребнадзор разработал рекомендации по горячему питанию школьников

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации горячего питания школьников, в основе принципы здорового питания, способствующие снижению риска развития заболеваний, сообщила пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзором разработаны и размещены на официальном сайте методические рекомендации: "Рекомендации по организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях", - говорится в сообщении.

В основе методических рекомендаций лежат принципы здорового питания, способствующие укреплению здоровья и снижению риска развития заболеваний, уточнили в пресс-службе.

Энергетическая ценность рациона должна соответствовать физиологическим потребностям и энерготратам школьников, фальсифицированные продукты должны быть исключены, уточнили в пресс-службе.

"Обеспечение максимально разнообразного здорового питания и наличие в ежедневном рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров, простых сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными веществами", - отметили в Роспотребнадзоре.