https://ria.ru/20200609/1572693892.html
Роспотребнадзор разработал рекомендации по горячему питанию школьников
2020-06-09T15:22
2020-06-09T15:22
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор
разработал рекомендации по организации горячего питания школьников, в основе принципы здорового питания, способствующие снижению риска развития заболеваний, сообщила пресс-служба ведомства.
"Роспотребнадзором разработаны и размещены на официальном сайте методические рекомендации: "Рекомендации по организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях", - говорится в сообщении.
В основе методических рекомендаций лежат принципы здорового питания, способствующие укреплению здоровья и снижению риска развития заболеваний, уточнили в пресс-службе.
Энергетическая ценность рациона должна соответствовать физиологическим потребностям и энерготратам школьников, фальсифицированные продукты должны быть исключены, уточнили в пресс-службе.
"Обеспечение максимально разнообразного здорового питания и наличие в ежедневном рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров, простых сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными веществами", - отметили в Роспотребнадзоре.
Санитарно-эпидемиологические требований должны соблюдаться на всех этапах обращения пищевых продуктов или готовых блюд, пояснили в пресс-службе.