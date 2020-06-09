"Вылечу, у меня много денег": что грозит Ефремову после смертельного ДТП

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Срыв спектакля в Самаре, скандалы в аэропорту Санкт-Петербурга и на несанкционированном митинге в Москве — заслуженный артист России Срыв спектакля в Самаре, скандалы в аэропорту Санкт-Петербурга и на несанкционированном митинге в Москве — заслуженный артист России Михаил Ефремов не раз был антигероем новостей, но всегда выходил сухим из воды. Сейчас дело куда серьезней: он виновник смертельной аварии в центре столицы и уже в ближайшее время может отправиться в СИЗО. О погибшем в ДТП водителе и том, что ждет актера, — в материале РИА Новости.

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В понедельник вечером Ефремов ехал на своем Jeep Grand Cherokee по Садовому кольцу. На записи камеры видеонаблюдения отчетливо видно, как в районе Смоленской площади, прямо напротив высотки МИД, внедорожник внезапно пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с небольшим белым фургоном, двигавшимся во втором ряду.

Удар был такой силы, что кабина автомобиля Lada превратилась в груду искореженного металла и водителя намертво зажало в салоне. Вытащить его смогли лишь спасатели. Ефремов же выбрался из машины самостоятельно. Судя по видеозаписям и комментариям очевидцев, он едва стоял на ногах, вел себя неадекватно и не сразу сообразил, что в произошедшем по его вине ДТП серьезно пострадал человек.

"Я понимаю, что ударился в машину, — отвечал актер на вопросы прохожих. — Человек пострадал? Не сильно же, я его вылечу, у меня много денег".

Объяснить, как внедорожник оказался на встречке, Ефремов не смог. Вместо этого попросил закурить и сел на тротуар. Вскоре к месту аварии приехали его родственники и друзья, среди которых был актер Сергей Гармаш

Скорая увезла пострадавшего в НИИ имени Склифосовского, а Ефремова сотрудники ГИБДД отправили на медицинское освидетельствование, подтвердившее, что он сильно пьян.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения при вождении в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", а суд оставил виновника ДТП под подпиской о невыезде.

© РИА Новости На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова © РИА Новости На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Инженер из Рязани

За рулем отечественного автомобиля находился 57-летний Сергей Захаров. Он работал курьером интернет-магазина, к вечеру понедельника разобрался с заказами и возвращался домой. После аварии его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии — врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

"Даже не верится, что с ним это случилось, — говорит РИА Новости знакомая погибшего Лариса Кузнецова. — Последний раз я видела Сережу пару месяцев назад. Он, как обычно, был жизнерадостным и веселым. У него много друзей, его ценили за доброту и отзывчивость. Я сама часто приезжала в гости и, что называется, отдыхала душой с ним и его семьей".

Сергей Захаров родился и вырос в Рязани. Там же окончил сначала техникум электронных приборов, а затем радиотехнический университет.

На фото Сергей Захаров.

"В советское время работал по специальности радиоинженером на местном предприятии, — продолжает Лариса. — После перестройки перебрался в Москву . Сменил несколько профессий, а в последние годы был водителем. При этом регулярно ездил в Рязань, чтобы ухаживать за пожилой мамой".

В компании, где последние два года трудился Сергей, его охарактеризовали как очень ответственного сотрудника. Руководство фирмы заверило, что окажет семье всю необходимую помощь.

"Сергей очень внимательный и скрупулезный, — так отзываются клиенты компании. — Доставка всегда в строго запланированное время, все продукты уложены и распределены по совместимости. В заморозку добавляет сухой лед в пакетах. Ну чего еще желать, спасибо ему огромное".

Скандальная личность

Актер Михаил Ефремов из-за пристрастия к алкоголю уже не первый раз оказывается в центре скандала. В марте 2018-го в Самаре он сорвал спектакль театра "Современник" "Не становись чужим", где исполнял главную роль.

В соцсети рассказали, что представление задержали на полчаса. Когда оно наконец началось, Ефремов говорил со сцены слишком тихо и невнятно. Зрители попросили его произносить слова громче и четче. В ответ артист нецензурно выругался и посоветовал недовольным подняться на сцену, где его будет слышно лучше. По словам очевидцев, он был сильно пьян, едва стоял на ногах. В итоге до конца спектакля досидела лишь половина зала.

Поведение актера тогда осудил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов . "На представлении был как обычный зритель, — написал он в соцсетях. — Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой".

Летом 2019-го во время несанкционированных митингов в Москве Ефремов подошел к сотруднику полиции, взял у него рупор и крикнул: "Менты, расходитесь!" Затем, правда, он признался, что просто сильно пьян. Патрульные отнеслись к этому с пониманием и не стали задерживать известного артиста.

В марте Ефремова не пустили на борт самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга Ригу . По словам представителя авиакомпании, актер вел себя неадекватно. Тогда он тоже отделался лишь устным предупреждением и пропущенным рейсом.

Во вторник утром, после сообщения о смерти пострадавшего водителя Lada, квалификацию статьи ужесточили — теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время следователи должны выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Не исключено, что они будут настаивать на заключении артиста под стражу.