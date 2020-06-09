"Вылечу, у меня много денег": что грозит Ефремову после смертельного ДТП

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Срыв спектакля в Самаре, скандалы в аэропорту Санкт-Петербурга и на несанкционированном митинге в Москве — заслуженный артист России Михаил Ефремов не раз был антигероем новостей, но всегда выходил сухим из воды. Сейчас дело куда серьезней: он виновник смертельной аварии в центре столицы и уже в ближайшее время может отправиться в СИЗО. О погибшем в ДТП водителе и том, что ждет актера, — в материале РИА Новости.
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В понедельник вечером Ефремов ехал на своем Jeep Grand Cherokee по Садовому кольцу. На записи камеры видеонаблюдения отчетливо видно, как в районе Смоленской площади, прямо напротив высотки МИД, внедорожник внезапно пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с небольшим белым фургоном, двигавшимся во втором ряду.
Удар был такой силы, что кабина автомобиля Lada превратилась в груду искореженного металла и водителя намертво зажало в салоне. Вытащить его смогли лишь спасатели. Ефремов же выбрался из машины самостоятельно. Судя по видеозаписям и комментариям очевидцев, он едва стоял на ногах, вел себя неадекватно и не сразу сообразил, что в произошедшем по его вине ДТП серьезно пострадал человек.
"Я понимаю, что ударился в машину, — отвечал актер на вопросы прохожих. — Человек пострадал? Не сильно же, я его вылечу, у меня много денег".
Объяснить, как внедорожник оказался на встречке, Ефремов не смог. Вместо этого попросил закурить и сел на тротуар. Вскоре к месту аварии приехали его родственники и друзья, среди которых был актер Сергей Гармаш.
Скорая увезла пострадавшего в НИИ имени Склифосовского, а Ефремова сотрудники ГИБДД отправили на медицинское освидетельствование, подтвердившее, что он сильно пьян.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения при вождении в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", а суд оставил виновника ДТП под подпиской о невыезде.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Инженер из Рязани
За рулем отечественного автомобиля находился 57-летний Сергей Захаров. Он работал курьером интернет-магазина, к вечеру понедельника разобрался с заказами и возвращался домой. После аварии его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии — врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
"Даже не верится, что с ним это случилось, — говорит РИА Новости знакомая погибшего Лариса Кузнецова. — Последний раз я видела Сережу пару месяцев назад. Он, как обычно, был жизнерадостным и веселым. У него много друзей, его ценили за доброту и отзывчивость. Я сама часто приезжала в гости и, что называется, отдыхала душой с ним и его семьей".
Сергей Захаров родился и вырос в Рязани. Там же окончил сначала техникум электронных приборов, а затем радиотехнический университет.
На фото Сергей Захаров.
"В советское время работал по специальности радиоинженером на местном предприятии, — продолжает Лариса. — После перестройки перебрался в Москву. Сменил несколько профессий, а в последние годы был водителем. При этом регулярно ездил в Рязань, чтобы ухаживать за пожилой мамой".
В компании, где последние два года трудился Сергей, его охарактеризовали как очень ответственного сотрудника. Руководство фирмы заверило, что окажет семье всю необходимую помощь.
"Сергей очень внимательный и скрупулезный, — так отзываются клиенты компании. — Доставка всегда в строго запланированное время, все продукты уложены и распределены по совместимости. В заморозку добавляет сухой лед в пакетах. Ну чего еще желать, спасибо ему огромное".
Скандальная личность
Актер Михаил Ефремов из-за пристрастия к алкоголю уже не первый раз оказывается в центре скандала. В марте 2018-го в Самаре он сорвал спектакль театра "Современник" "Не становись чужим", где исполнял главную роль.
В соцсети рассказали, что представление задержали на полчаса. Когда оно наконец началось, Ефремов говорил со сцены слишком тихо и невнятно. Зрители попросили его произносить слова громче и четче. В ответ артист нецензурно выругался и посоветовал недовольным подняться на сцену, где его будет слышно лучше. По словам очевидцев, он был сильно пьян, едва стоял на ногах. В итоге до конца спектакля досидела лишь половина зала.
Поведение актера тогда осудил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. "На представлении был как обычный зритель, — написал он в соцсетях. — Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМихаил Ефремов в спектакле Гарольда Пинтера "Не становись чужим" в постановке Сергея Газарова на сцене театра "Современник"
Михаил Ефремов в спектакле Гарольда Пинтера "Не становись чужим" в постановке Сергея Газарова на сцене театра "Современник"
Летом 2019-го во время несанкционированных митингов в Москве Ефремов подошел к сотруднику полиции, взял у него рупор и крикнул: "Менты, расходитесь!" Затем, правда, он признался, что просто сильно пьян. Патрульные отнеслись к этому с пониманием и не стали задерживать известного артиста.
В марте Ефремова не пустили на борт самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Ригу. По словам представителя авиакомпании, актер вел себя неадекватно. Тогда он тоже отделался лишь устным предупреждением и пропущенным рейсом.
Во вторник утром, после сообщения о смерти пострадавшего водителя Lada, квалификацию статьи ужесточили — теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время следователи должны выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Не исключено, что они будут настаивать на заключении артиста под стражу.
Родственники погибшего намерены добиваться самого сурового наказания, предусмотренного законодательством. Сейчас Ефремов находится на допросе. По словам адвоката Виталия Чернышева, актер полностью признал вину.