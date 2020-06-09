Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200609/1572690978.html
"Вылечу, у меня много денег": что грозит Ефремову после смертельного ДТП
2020-06-09T17:27
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
михаил ефремов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152218/85/1522188575_194:0:2958:1555_1200x0_80_0_0_e6882c43c796a739678e65b195019176.jpg
https://ria.ru/20200609/1572672525.html
https://ria.ru/20200609/1572685888.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200609/1572666724.html
Родился в Рязани, учился в Рязани, радиоинженер. В последнее время работал в Москве в развозке. И так по все стране. Есть Москва, Питер, Екатеринбург, все остальное такая Рязань. 57 лет, инженер стучит в дверь: Здравствуйте, доставка! Как вам, гражданин Песков, не кажется это чудовищным? В 22 часа заканчивается рабочий день, чтобы маме помогать пожилой. Вот, что действительно чудовищно.
205
Очень жалко погибшего по вине этого алкаша. Искренне собалезную. Непонятно, почему у него до этого не отобрали права, это не первый залет по пьяне.
105
32
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572690978.html?chat_room_id=1572690978
Новости
ru-RU
23119
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152218/85/1522188575_194:0:2958:1555_1200x0_80_0_0_e6882c43c796a739678e65b195019176.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152218/85/1522188575_175:0:2906:2048_1200x0_80_0_0_c87e9ea46360f00454fbfcb6c82d469b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152218/85/1522188575_516:0:2564:2048_1200x0_80_0_0_339e33e6f1d583fc9f79e9ac7ca4c5a7.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов

"Вылечу, у меня много денег": что грозит Ефремову после смертельного ДТП

15:28 09.06.2020 (обновлено: 17:27 09.06.2020)
23119
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Срыв спектакля в Самаре, скандалы в аэропорту Санкт-Петербурга и на несанкционированном митинге в Москве — заслуженный артист России Михаил Ефремов не раз был антигероем новостей, но всегда выходил сухим из воды. Сейчас дело куда серьезней: он виновник смертельной аварии в центре столицы и уже в ближайшее время может отправиться в СИЗО. О погибшем в ДТП водителе и том, что ждет актера, — в материале РИА Новости.

Группа поддержки

В понедельник вечером Ефремов ехал на своем Jeep Grand Cherokee по Садовому кольцу. На записи камеры видеонаблюдения отчетливо видно, как в районе Смоленской площади, прямо напротив высотки МИД, внедорожник внезапно пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с небольшим белым фургоном, двигавшимся во втором ряду.
Удар был такой силы, что кабина автомобиля Lada превратилась в груду искореженного металла и водителя намертво зажало в салоне. Вытащить его смогли лишь спасатели. Ефремов же выбрался из машины самостоятельно. Судя по видеозаписям и комментариям очевидцев, он едва стоял на ногах, вел себя неадекватно и не сразу сообразил, что в произошедшем по его вине ДТП серьезно пострадал человек.
Анна Мария Ефремова
Вчера, 11:39
Дочь Ефремова после ДТП с его участием сообщила, что разочарована в отце
"Я понимаю, что ударился в машину, — отвечал актер на вопросы прохожих. — Человек пострадал? Не сильно же, я его вылечу, у меня много денег".
Объяснить, как внедорожник оказался на встречке, Ефремов не смог. Вместо этого попросил закурить и сел на тротуар. Вскоре к месту аварии приехали его родственники и друзья, среди которых был актер Сергей Гармаш.
Скорая увезла пострадавшего в НИИ имени Склифосовского, а Ефремова сотрудники ГИБДД отправили на медицинское освидетельствование, подтвердившее, что он сильно пьян.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения при вождении в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", а суд оставил виновника ДТП под подпиской о невыезде.
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Инженер из Рязани

За рулем отечественного автомобиля находился 57-летний Сергей Захаров. Он работал курьером интернет-магазина, к вечеру понедельника разобрался с заказами и возвращался домой. После аварии его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии — врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
"Даже не верится, что с ним это случилось, — говорит РИА Новости знакомая погибшего Лариса Кузнецова. — Последний раз я видела Сережу пару месяцев назад. Он, как обычно, был жизнерадостным и веселым. У него много друзей, его ценили за доброту и отзывчивость. Я сама часто приезжала в гости и, что называется, отдыхала душой с ним и его семьей".
Сергей Захаров родился и вырос в Рязани. Там же окончил сначала техникум электронных приборов, а затем радиотехнический университет.
На фото Сергей Захаров.
"В советское время работал по специальности радиоинженером на местном предприятии, — продолжает Лариса. — После перестройки перебрался в Москву. Сменил несколько профессий, а в последние годы был водителем. При этом регулярно ездил в Рязань, чтобы ухаживать за пожилой мамой".
В компании, где последние два года трудился Сергей, его охарактеризовали как очень ответственного сотрудника. Руководство фирмы заверило, что окажет семье всю необходимую помощь.
"Сергей очень внимательный и скрупулезный, — так отзываются клиенты компании. — Доставка всегда в строго запланированное время, все продукты уложены и распределены по совместимости. В заморозку добавляет сухой лед в пакетах. Ну чего еще желать, спасибо ему огромное".
К подъезду Михаила Ефремова подъехала машина скорой помощи
Вчера, 14:12
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем актера

Скандальная личность

Актер Михаил Ефремов из-за пристрастия к алкоголю уже не первый раз оказывается в центре скандала. В марте 2018-го в Самаре он сорвал спектакль театра "Современник" "Не становись чужим", где исполнял главную роль.
В соцсети рассказали, что представление задержали на полчаса. Когда оно наконец началось, Ефремов говорил со сцены слишком тихо и невнятно. Зрители попросили его произносить слова громче и четче. В ответ артист нецензурно выругался и посоветовал недовольным подняться на сцену, где его будет слышно лучше. По словам очевидцев, он был сильно пьян, едва стоял на ногах. В итоге до конца спектакля досидела лишь половина зала.
Поведение актера тогда осудил министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. "На представлении был как обычный зритель, — написал он в соцсетях. — Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМихаил Ефремов в спектакле Гарольда Пинтера "Не становись чужим" в постановке Сергея Газарова на сцене театра "Современник"
Михаил Ефремов в спектакле Гарольда Пинтера Не становись чужим в постановке Сергея Газарова на сцене театра Современник
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Михаил Ефремов в спектакле Гарольда Пинтера "Не становись чужим" в постановке Сергея Газарова на сцене театра "Современник"
Летом 2019-го во время несанкционированных митингов в Москве Ефремов подошел к сотруднику полиции, взял у него рупор и крикнул: "Менты, расходитесь!" Затем, правда, он признался, что просто сильно пьян. Патрульные отнеслись к этому с пониманием и не стали задерживать известного артиста.
В марте Ефремова не пустили на борт самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Ригу. По словам представителя авиакомпании, актер вел себя неадекватно. Тогда он тоже отделался лишь устным предупреждением и пропущенным рейсом.
Во вторник утром, после сообщения о смерти пострадавшего водителя Lada, квалификацию статьи ужесточили — теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время следователи должны выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Не исключено, что они будут настаивать на заключении артиста под стражу.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вчера, 10:16
Михаила Ефремова доставят на допрос после смертельного ДТП
Родственники погибшего намерены добиваться самого сурового наказания, предусмотренного законодательством. Сейчас Ефремов находится на допросе. По словам адвоката Виталия Чернышева, актер полностью признал вину.
72684145130
Обсудить 32
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Михаил Ефремов
Популярные комментарии
Родился в Рязани, учился в Рязани, радиоинженер. В последнее время работал в Москве в развозке. И так по все стране. Есть Москва, Питер, Екатеринбург, все остальное такая Рязань. 57 лет, инженер стучит в дверь: Здравствуйте, доставка! Как вам, гражданин Песков, не кажется это чудовищным? В 22 часа заканчивается рабочий день, чтобы маме помогать пожилой. Вот, что действительно чудовищно.
9 июня, 16:11
aalekseevan
1100116177
Очень жалко погибшего по вине этого алкаша. Искренне собалезную. Непонятно, почему у него до этого не отобрали права, это не первый залет по пьяне.
9 июня, 16:58
ЮКЮрий Князев
10300101
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов выходит из своего дома в Москве в сопровождении сотрудников полиции
В крови Михаила Ефремова нашли наркотики
Михаила Ефремова отправили под домашний арест. Кадры из зала суда
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Готовятся к худшему: Китай продает госдолг США из-за девальвации доллара
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Я не могу дышать". Почему в США получилось, а в России — нет
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Бухарест, Румыния
Румыния может признать Россию враждебным государством
Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
К подъезду Михаила Ефремова подъехала машина скорой помощи
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем актера
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Сотрудники правоохранительных органов у дома актера Михаила Ефремова в Москве. 9 июня 2020
Ефремова повезли на допрос
Один из кораблей Черноморского флота ВМФ России
"Я запретил спускать флаги": что сделали с Черноморским флотом
Туристы
Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России
Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова
Звезда "Уральских пельменей" назвала ключевую причину ухода из шоу
Подкаст Это надолго: как приучить детей убирать за собой
Подкаст "Это надолго": как приучить детей убирать за собой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о созданной в Германии в 1945 году группе войск СССР
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния