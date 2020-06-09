РАМТ начал сбор средств на покупку "дома навсегда" для пациентов ПНИ

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российский Молодежный театр (РАМТ) присоединился к акции #помогиврачам и поддержал проект "Эвакуация" петербургской благотворительной организации "Перспективы", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"На время карантина сотрудники организации смогли перевезти 22 жителя петербургских ПНИ (психоневрологических интернатов) и детских домов в специально снятые "дома на воле" - квартиры и реабилитационные центры, где у людей с ментальными и физическими нарушениями больше шансов нормально перенести тяжелый период изоляции и эпидемии. В домашней обстановке, под присмотром опытных волонтеров они оказались не просто в безопасности, но, возможно, впервые в жизни смогли почувствовать домашний уют и совершенно новую для себя атмосферу", - говорится в сообщении.
Артисты театра расскажут истории сотрудников и волонтеров "Перспектив", врачей, санитаров - тех, кто непосредственно работает с людьми из ПНИ и "знает, насколько тяжело им приходится во время карантина, если они попадают в больницы, где лишаются повседневной помощи, и какого прогресса можно достичь, когда они оказываются рядом с теми, кому доверяют".
В проекте принимают участие Нелли Уварова, Денис Шведов, Янина Соколовская, Дарья Семенова, Александра Розовская, Максим Керин, Ирина Низина, Татьяна Матюхова, Александр Гришин, а также Ксения Рапоппорт, Егор Бероев, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Паулина Андреева, Людмила Улицкая, Татьяна Лазарева, Василий Вакуленко (Баста) и другие звезды.
"Мы хотели бы помочь не только на время карантина эвакуировать жителей ПНИ, но и не возвращать людей с тяжелой инвалидностью в интернаты, дав им шанс на нормальную жизнь в "Доме навсегда"... Мы можем помочь "Перспективам" оставить самых ослабленных (уязвимых) детей и взрослых с ограниченными возможностями в "доме на воле", где они продолжили бы жить в домашней обстановке и с должным уходом. Для этого необходимо собрать 12 миллионов рублей на покупку "Дома" для 7 человек с тяжелой инвалидностью", - пояснили в театре.
Помочь проекту "Эвакуация" можно перейдя по ссылке на сайте театра.