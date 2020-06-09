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РАМТ начал сбор средств на покупку "дома навсегда" для пациентов ПНИ
2020-06-09T17:04
культура
паулина андреева
александр гришин
российский академический молодежный театр
чулпан хаматова
общество
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паулина андреева, александр гришин, российский академический молодежный театр , чулпан хаматова, общество

РАМТ начал сбор средств на покупку "дома навсегда" для пациентов ПНИ

14:52 09.06.2020 (обновлено: 17:04 09.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБилетная касса Российского Академического Молодежного Театра в Москве
Билетная касса Российского Академического Молодежного Театра в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Билетная касса Российского Академического Молодежного Театра в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Российский Молодежный театр (РАМТ) присоединился к акции #помогиврачам и поддержал проект "Эвакуация" петербургской благотворительной организации "Перспективы", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"На время карантина сотрудники организации смогли перевезти 22 жителя петербургских ПНИ (психоневрологических интернатов) и детских домов в специально снятые "дома на воле" - квартиры и реабилитационные центры, где у людей с ментальными и физическими нарушениями больше шансов нормально перенести тяжелый период изоляции и эпидемии. В домашней обстановке, под присмотром опытных волонтеров они оказались не просто в безопасности, но, возможно, впервые в жизни смогли почувствовать домашний уют и совершенно новую для себя атмосферу", - говорится в сообщении.
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Артисты театра расскажут истории сотрудников и волонтеров "Перспектив", врачей, санитаров - тех, кто непосредственно работает с людьми из ПНИ и "знает, насколько тяжело им приходится во время карантина, если они попадают в больницы, где лишаются повседневной помощи, и какого прогресса можно достичь, когда они оказываются рядом с теми, кому доверяют".
В проекте принимают участие Нелли Уварова, Денис Шведов, Янина Соколовская, Дарья Семенова, Александра Розовская, Максим Керин, Ирина Низина, Татьяна Матюхова, Александр Гришин, а также Ксения Рапоппорт, Егор Бероев, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Паулина Андреева, Людмила Улицкая, Татьяна Лазарева, Василий Вакуленко (Баста) и другие звезды.
"Мы хотели бы помочь не только на время карантина эвакуировать жителей ПНИ, но и не возвращать людей с тяжелой инвалидностью в интернаты, дав им шанс на нормальную жизнь в "Доме навсегда"... Мы можем помочь "Перспективам" оставить самых ослабленных (уязвимых) детей и взрослых с ограниченными возможностями в "доме на воле", где они продолжили бы жить в домашней обстановке и с должным уходом. Для этого необходимо собрать 12 миллионов рублей на покупку "Дома" для 7 человек с тяжелой инвалидностью", - пояснили в театре.
Помочь проекту "Эвакуация" можно перейдя по ссылке на сайте театра.
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8 июня, 11:00
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КультураПаулина АндрееваАлександр ГришинРоссийский академический молодежный театрЧулпан ХаматоваОбщество
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