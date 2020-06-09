https://ria.ru/20200609/1572688105.html
СК на Урале ищет мужчину-роллера, который насмерть сбил пенсионерку
2020-06-09T14:36
2020-06-09T14:36
следственный комитет россии (ск рф)
березовский
свердловская область
происшествия
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березовский
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следственный комитет россии (ск рф), березовский, свердловская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости.
Следствие в городе Березовский Свердловской области
ищет мужчину, который насмерть сбил пожилую женщину при катании на роликах, сообщает во вторник СУСК по региону.
"Следственным отделом по городу Березовский в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), устанавливается личность мужчины, совершившего указанное преступное деяние во время катания на роликовых коньках", - говорится в сообщении.
Инцидент, в результате которого от полученных при столкновении с роллером повреждений скончалась женщина 1939 года рождения, произошел утром 1 мая на велосипедной дорожке "Тропы здоровья" в городе Березовский. На женщину, шедшую по велодорожке, мужчина, двигавшийся на роликах со значительной скоростью, наехал сзади. Пострадавшая упала и получила травму головы, оказавшуюся смертельной.
СУ СК
приводит приметы разыскиваемого: славянская внешность, спортивное телосложение, русые волосы, возраст 25-30 лет, рост 170-175 сантиметров. Был одет в черный спортивный костюм, на поясе - сумка бирюзового цвета.
Правоохранительные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно о происшествии или о разыскиваемом мужчине, с просьбой сообщить имеющиеся сведения в следственный отдел по городу Березовский.