СК на Урале ищет мужчину-роллера, который насмерть сбил пенсионерку

"Следственным отделом по городу Березовский в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), устанавливается личность мужчины, совершившего указанное преступное деяние во время катания на роликовых коньках", - говорится в сообщении.

Инцидент, в результате которого от полученных при столкновении с роллером повреждений скончалась женщина 1939 года рождения, произошел утром 1 мая на велосипедной дорожке "Тропы здоровья" в городе Березовский. На женщину, шедшую по велодорожке, мужчина, двигавшийся на роликах со значительной скоростью, наехал сзади. Пострадавшая упала и получила травму головы, оказавшуюся смертельной.