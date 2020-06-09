В Тверской области пресекли контрабанду наркотиков из Китая

"Управлением Федеральной службы безопасности РФ по Тверской области во взаимодействии с таможенными органами пресечена деятельность преступной группы, причастной к контрабанде крупных партий наркотических средств из Китая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о наркотическом средстве синтетического происхождения QCBL-2201. С поличным задержаны два жителя Тверской области. У них изъято чуть более половины килограмма наркотика.