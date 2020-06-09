https://ria.ru/20200609/1572687687.html
В Тверской области пресекли контрабанду наркотиков из Китая
2020-06-09T14:31
2020-06-09T14:31
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тверская область
китай
тверь
происшествия
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тверская область
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тверская область, китай, тверь, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости.
Управление ФСБ
по Тверской области
пресекло контрабанду наркотиков из Китая
, предназначавшихся для продажи среди школьников и студентов, сообщило управление.
"Управлением Федеральной службы безопасности РФ по Тверской области во взаимодействии с таможенными органами пресечена деятельность преступной группы, причастной к контрабанде крупных партий наркотических средств из Китая", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о наркотическом средстве синтетического происхождения QCBL-2201. С поличным задержаны два жителя Тверской области. У них изъято чуть более половины килограмма наркотика.
"Распространение наркотика предполагалось среди учащихся средних и высших образовательных учреждений Твери
и Тверской области", - информирует ведомство.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств).