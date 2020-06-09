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В Тверской области пресекли контрабанду наркотиков из Китая
2020-06-09T14:31
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тверская область
китай
тверь
происшествия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тверская область, китай, тверь, происшествия

В Тверской области пресекли контрабанду наркотиков из Китая

14:31 09.06.2020
212
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной Службы Безопасности России
Сотрудник Федеральной Службы Безопасности России
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Управление ФСБ по Тверской области пресекло контрабанду наркотиков из Китая, предназначавшихся для продажи среди школьников и студентов, сообщило управление.
"Управлением Федеральной службы безопасности РФ по Тверской области во взаимодействии с таможенными органами пресечена деятельность преступной группы, причастной к контрабанде крупных партий наркотических средств из Китая", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о наркотическом средстве синтетического происхождения QCBL-2201. С поличным задержаны два жителя Тверской области. У них изъято чуть более половины килограмма наркотика.
"Распространение наркотика предполагалось среди учащихся средних и высших образовательных учреждений Твери и Тверской области", - информирует ведомство.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств).
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Тверская областьКитайТверьПроисшествия
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