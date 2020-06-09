Глава "Трезвой России" выступил за максимально жесткое наказание Ефремову

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава "Трезвой России" и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев выступает за максимально жесткое и показательное наказание Михаилу Ефремову и считает, что актер должен пройти курс реабилитации.
"Меня пронесет", "я в нормальном состоянии", "тут близко, доеду". Наверное, каждый из нас знает эти сказки пьяных людей, садящихся за руль. Известный актер Михаил Ефремов подверг опасности жизни многих людей... Выступаю за самое жесткое, показательное наказание для актера-алкоголика! Ефремов обязан полностью покрыть расходы всех участников дорожно-транспортного происшествия, пройти курс реабилитации и понести реальную уголовную ответственность! Больно смотреть на кадры, где невинный человек зажат в груде металла своего автотранспорта", - цитирует сайт ОП РФ слова Хамзаева.
Накануне вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался.
Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.