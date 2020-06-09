Глава "Трезвой России" выступил за максимально жесткое наказание Ефремову

"Меня пронесет", "я в нормальном состоянии", "тут близко, доеду". Наверное, каждый из нас знает эти сказки пьяных людей, садящихся за руль. Известный актер Михаил Ефремов подверг опасности жизни многих людей... Выступаю за самое жесткое, показательное наказание для актера-алкоголика! Ефремов обязан полностью покрыть расходы всех участников дорожно-транспортного происшествия, пройти курс реабилитации и понести реальную уголовную ответственность! Больно смотреть на кадры, где невинный человек зажат в груде металла своего автотранспорта", - цитирует сайт ОП РФ слова Хамзаева.