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Адвокат Михаила Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем актера
2020-06-09T16:01
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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операция "отмаз" началась!Засекаем время ,завтра его бедного положат в больницу...
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Жрать за рулем по 2 с лишним промили не надо,не надо будет и медпомощь оказывать.
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60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем актера

14:12 09.06.2020 (обновлено: 16:01 09.06.2020)
60791
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Михаил Ефремов после аварии, повлекшей смерть человека, плохо себя чувствует, заявил РИА Новости его адвокат Виталий Чернышев.

"Накануне во время допроса после произошедшего он сообщил, что готов оказывать посильную помощь пострадавшим в ДТП", — добавил он.

Врачи скорой помощи с носилками зашли в подъезд дома в Казарменном переулке, где проживает артист, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники полиции выставили оцепление, пропускают только жителей дома и ближайших строений.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские работники у дома актёра Михаила Ефремова в Москве
Медицинские работники у дома актёра Михаила Ефремова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинские работники у дома актёра Михаила Ефремова в Москве
ДТП с участием Ефремова произошло вчера, в 21:44, на Смоленской площади в центре Москвы. Актер, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — 57-летнего курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Рано утром он умер.
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Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Как сообщали СМИ, на первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил" и не мог вспомнить, что произошло и находился ли кто-то еще в салоне автомобиля. Его отпустили домой под подписку о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, Ефремова должны доставить на допрос, где, скорее всего, следователи примут решение об избрании ему меры пресечения.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
операция "отмаз" началась!Засекаем время ,завтра его бедного положат в больницу...
9 июня, 14:20
дмитрий прерис
235003111
Жрать за рулем по 2 с лишним промили не надо,не надо будет и медпомощь оказывать.
9 июня, 14:13
Илья Jlord
19312304
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