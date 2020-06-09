Адвокат Михаила Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем актера

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Михаил Ефремов после аварии, повлекшей смерть человека, плохо себя чувствует, заявил РИА Новости его адвокат Виталий Чернышев.

"Накануне во время допроса после произошедшего он сообщил, что готов оказывать посильную помощь пострадавшим в ДТП", — добавил он.

Врачи скорой помощи с носилками зашли в подъезд дома в Казарменном переулке, где проживает артист, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники полиции выставили оцепление, пропускают только жителей дома и ближайших строений.

ДТП с участием Ефремова произошло вчера, в 21:44, на Смоленской площади в центре Москвы. Актер, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя — 57-летнего курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Рано утром он умер.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Как сообщали СМИ, на первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил" и не мог вспомнить, что произошло и находился ли кто-то еще в салоне автомобиля. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.