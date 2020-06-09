МЧС предупредило о шторме в Приамурье

"По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 9 июня в ближайшие 1-6 часов и в первой половине ночи местами по Амурской области ожидаются сильные дожди, грозы, сохраняется вероятность усиления шквалистого ветра при грозе до 15-20 метров в секунду", - сообщает ГУ МЧС по Амурской области.