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МЧС предупредило о шторме в Приамурье
2020-06-09T14:00
валентина калита
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
благовещенск
общество
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валентина калита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, общество

МЧС предупредило о шторме в Приамурье

14:00 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн - РИА Новости. Управление МЧС по Амурской области предупредило о возможном шторме в регионе, по данным синоптиков, ожидается сильный дождь с грозой, порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.
Накануне в Благовещенске за несколько часов выпала месячная норма осадков, ливень, прошедший 8 июня, синоптики назвали самым сильным за всю историю метеонаблюдений и сообщили, что его можно считать тропическим. Мэр Благовещенска Валентина Калита для проведения аварийно-восстановительных работ после непогоды ввела режим ЧС.
"По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 9 июня в ближайшие 1-6 часов и в первой половине ночи местами по Амурской области ожидаются сильные дожди, грозы, сохраняется вероятность усиления шквалистого ветра при грозе до 15-20 метров в секунду", - сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
Спасатели просят жителей Приамурья по возможности оставаться дома, на улице при усилении ветра не подходить близко к рекламным щитам, металлическим конструкциям и деревьям.
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Валентина КалитаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьБлаговещенскОбщество
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