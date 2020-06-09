МЧС предупредило о шторме в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн - РИА Новости. Управление МЧС по Амурской области предупредило о возможном шторме в регионе, по данным синоптиков, ожидается сильный дождь с грозой, порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.
Накануне в Благовещенске за несколько часов выпала месячная норма осадков, ливень, прошедший 8 июня, синоптики назвали самым сильным за всю историю метеонаблюдений и сообщили, что его можно считать тропическим. Мэр Благовещенска Валентина Калита для проведения аварийно-восстановительных работ после непогоды ввела режим ЧС.
"По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 9 июня в ближайшие 1-6 часов и в первой половине ночи местами по Амурской области ожидаются сильные дожди, грозы, сохраняется вероятность усиления шквалистого ветра при грозе до 15-20 метров в секунду", - сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
Спасатели просят жителей Приамурья по возможности оставаться дома, на улице при усилении ветра не подходить близко к рекламным щитам, металлическим конструкциям и деревьям.